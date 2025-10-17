\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0645\u0633\u200c\u0622\u0630\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0641\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0631\u0648\u0632 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u063a\u0630\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u0648\u0633\u062a\u0631\u00a0 \u00ab\u0642\u06cc\u0645\u0647 \u0646\u062b\u0627\u0631\u00bb \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n\u062f\u0631\u0647\u0641\u062a\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631\u060c \u0634\u0645\u0633 \u0622\u0630\u0631 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u0648 \u0641\u062c\u0631 \u0633\u067e\u0627\u0633\u06cc\u060c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f2\u06f6 \u0645\u0647\u0631 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f4\u00a0 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0647\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0631\u0641\u062a.