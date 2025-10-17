حمله انتحاری در پاکستان؛ ۷ نظامی کشته

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0646\u0627\u061b \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062d\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u06cc\u0648\u0631\u0634 \u0639\u0646\u0627\u0635\u0631 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062a\u062c\u0645\u0639 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06a9\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0632\u06cc\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u06f7 \u0646\u0641\u0631 \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u06f1\u06f3 \u0646\u0641\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u06cc\u0632 \u0632\u062e\u0645\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.