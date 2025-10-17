پوستر باشگاه استقلال برا بازی با مس رفسنجان

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u00a0\u067e\u0648\u0633\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0633 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0634\u062f.\n\u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633 \u0631\u0641\u0633\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f8 \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0642\u062f\u0633 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u0646\u062f.