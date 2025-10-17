۲۵/مهر/۱۴۰۴
Friday 17 October 2025
۱۲:۱۵
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
وزیر نیرو به مردم سیگنال خرید مخزن داد
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
1169
1169
بازدید
پ
تصویری از یک فسیل آمونیت در دماوند
کد خبر:
۱۳۳۴۷۷۲
تاریخ انتشار:
۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵
17 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۴۷۷۲
|
۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵
17 October 2025
|
1169
بازدید
1169
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
عکس
آمونیت
فسیل
هدف نهایی تکهتکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را میگیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارزهای دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مقارنه ماه و میلاد
دماوند و گیسوانش در باد
ساحل دریای مازندران در سال ۱۳۴۵
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
ظریف: لاوروف درباره اسنپبک خلاف میگوید
مرگ کارگر خراسانی در ریزش معدن طبس
امضای توافق دفاعی قریب الوقوع میان عربستان و آمریکا
صدور کیفرخواست متهمان قاچاق ۲ تن طلا در ارومیه
رکوردشکنیهای طلا تمامی ندارد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق و شرق کشور
تصویری از یک فسیل آمونیت در دماوند
واهمه تاجرنیا و رفقا از فوران دلار بعد از ارزپاشی؛ نقشه فرار در صورت ناکامی استقلال
شوک ترامپ به زلنسکی در بدو ورود به واشنگتن
ادعای ویتکاف: حماس به طور کامل خلعسلاح میشود
خبرخوش وزیر علوم در زمینه رفع تحریم دانشگاه شریف
با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟
همکاریهای تجهیزاتی دفاعی ایران با قدرتهای دارای توانمندی در حال انجام است
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
سقوط هواپیمای سبک در «میشیگانِ» آمریکا با ۳ کشته
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم میزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشکهاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگندهها در راه است + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشکهای ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
استخوانسازی با چای
اشکهای نسرین مقانلو: وانمود میکنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کیروش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلیآف رفت
جواب دندانشکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
اسرائیل میخواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
(۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟
(۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
(۹۸ نظر)
پشتپرده دو عروسک خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
(۹۴ نظر)
حرفهای تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
(۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم میداشت!
(۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را میپذیرد؟
(۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقهبندی خارج کرد: لحظه اصابت موشکهای ایران به خانه خلبانهای اسرائیل
(۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپبک ابتکار ایران بود، نه روسیه!
(۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را میگیرد؟
(۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جادههای شمال ایران
(۶۳ نظر)
اسرائیل میخواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
(۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
(۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!
(۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین
(۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bEa
tabnak.ir/005bEa
کپی شد