En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محکومیت ۱۷ عضو شبکه سرقت سوخت در بندرعباس

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۶۷
| |
349 بازدید
محکومیت ۱۷ عضو شبکه سرقت سوخت در بندرعباس

 

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی انبار نفت بندر شهید رجایی حدفاصل انبار نفت بندر شهید رجایی تا انبار شهید باهنر بندرعباس داد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به اینکه این شبکه سازمان یافته در ۷ نقطه به خطوط لوله ۱۰ اینچ فرآورده‌های نفتی تعرض کرده‌اند، خاطرنشان کرد: متهمین با انشعاب‌گیری از این خطوط، مبادرت به برداشت سوخت نموده و پس انتقال سوخت‌ها به انبار‌ها و مخازن ایجاد شده در یکی از روستا‌های حاشیه شهر بندرعباس، نهایتاً محموله‌ها را از طریق خودرو‌های سواری مجهز به مشک پلاستیکی جهت انتقال به دریا و قاچاق به بندر کلاهی ارسال می‌کردند.

وی اظهار داشت: با صدور دستور قضایی و شناسایی عوامل اصلی این شبکه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات هرمزگان، ۱۷ متهم دستگیر شدند و پرونده مربوطه پس از صدور کیفرخواست جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب ارجاع گردید.

قهرمانی افزود: به موجب رأی صادره از دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، هر یک از متهمین این پرونده به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام اینکه مجموع مجازات نقدی متهمین این پرونده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد تصریح کرد: دادگاه با هدف متلاشی نمودن این باند قاچاق سوخت، هر یک از متهمین را به صورت جداگانه و از باب مجازات تکمیلی به دو سال اقامت اجباری در شهرستان‌های مختلف و به صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور محکوم کرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان متهم سرقت سوخت محکومیت فرآورده های نفتی بندر شهید رجایی کیفرخواست حبس تعزیری
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
صدور کیفرخواست یک اسرائیلی به ظن جاسوسی برای ایران
صدور کیفرخواست در پرونده قتل مجری تلویزیون
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
ادعای ویتکاف: حماس به طور کامل خلع‌سلاح می‌شود
خبرخوش وزیر علوم در زمینه رفع تحریم دانشگاه شریف
با ۵۰۰ میلیون تومان این مناطق را اجاره کنید/ تبدیل به رهن کامل یا کوچ به جنوب شهر؟
همکاری‌های تجهیزاتی دفاعی ایران با قدرت‌های دارای توانمندی در حال انجام است
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
سقوط هواپیمای سبک در «میشیگانِ» آمریکا با ۳ کشته
محکومیت ۱۷ عضو شبکه سرقت سوخت در بندرعباس
حماس: نتانیاهو عامل تأخیر در یافتن اجساد اسرا
یمن: پای مواضع خود در حمایت از غره ایستاده‌ایم
پخش پیام حمایت از حماس در فرودگاه‌های آمریکا و کانادا
زمان پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری آبان اعلام شد
مادورو: آمریکا به‌خاطر نفت به ونزوئلا چشم طمع دارد
آمریکا به یک کشتی دیگر در کارائیب حمله کرد
قدیمی‌ترین عکس مقبره داریوش در نقش رستم
«جزئیات پیش پا افتاده» اما تکان‌دهنده یک‌رمان/تجاوز به دختر فلسطینی و قتلش توسط سربازهای اسرائیلی
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
استخوان‌سازی با چای
اشک‌های نسرین مقانلو: وانمود می‌کنم که خوشحالم
صعود قطر به جام جهانی ۲۰۲۶ / کی‌روش و عمان حذف شدند؛ امارات به پلی‌آف رفت
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند
همه چیز درباره سوخو 35، پیشرفته‌ترین جنگنده روس در ایران
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۶ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۶ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۶۵ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۳ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۵۹ نظر)
این اسم غیرمنتظره دومین نام پسرانه در ایران شد!  (۵۹ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005bEV
tabnak.ir/005bEV