به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که آمریکا در حال توطئه آشکار برای تغییر حکومت و سرقت منابع طبیعی ونزوئلا است. او این سخنان را در واکنش به مجوز عملیات مخفی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) که توسط دونالد ترامپ اعلام شده، مطرح کرد و بر اتحاد ملی ونزوئلا برای مقابله با این تهدید‌ها تأکید ورزید.

به نوشته خبرگزاری رویترز، مادورو در مراسم اختتامیه «کنگره ملی سرآشپز‌های وطن» در کاراکاس، که از طریق تلویزیون دولتی به طور گسترده پخش شد، با لحنی قاطع گفت: «اگر ونزوئلا ثروت عظیم نفت، گاز، طلا و منابع آبی نداشت، امپریالیست‌ها هرگز به کشور ما چشم نداشتند.» او این اظهارات را در حالی بیان کرد که دستور تمرین‌های نظامی گسترده در مرز‌ها و سواحل کارائیب را صادر می‌کرد تا آمادگی نیرو‌های مسلح را برای دفاع از صلح نشان دهد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین به سابقه طولانی مداخلات CIA اشاره کرد و پرسید: «آیا کسی می‌تواند باور کند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از ۲۶ سال پیش علیه فرمانده چاوز و علیه من توطئه نکرده باشد؟» مادورو با طعنه به ترامپ، افزود که هیچ دولتی تا کنون علناً مجوز «کشتن، سرنگونی و نابودی» کشور‌ها را صادر نکرده، اما آمریکا اکنون این کار را آشکارا انجام داده است. او گفت که سازمان سیا اقدام به سازماندهی کودتا‌های جهانی در کشور‌هایی مانند افغانستان، عراق و لیبی کرده و تأکید نمود که آمریکای لاتین دیگر به چنین مداخلاتی نیازی ندارد.

در بخش دیگری از سخنانش، مادورو بر وحدت داخلی ونزوئلا تأکید و اعلام کرد که ملت ونزوئلا متحد است و ابزار‌های لازم برای شکست این توطئه را در اختیار دارد. او توضیح داد: «ما راه‌هایی داریم که به کمک آنها می‌توانیم این توطئه آشکار آمریکا را علیه صلح و ثبات در ونزوئلا شکست دهیم.»

این سخنان در حالی ایراد شد که ونزوئلا نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده و حملات اخیر آمریکا به کشتی‌های اطراف سواحل این کشور را غیرقانونی خوانده است. ۱۴ عضو شورا از این موضع حمایت کرده‌اند، در حالی که آمریکا آن را رد کرده است. مادورو در پایان سخنرانی فریاد زد: «نه به جنگ در کارائیب، نه به جنگ در آمریکای جنوبی، بله به صلح!»