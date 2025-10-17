مینو محرز: بیماری خطرناک تر از کویید در راه است!

به گزارش تابناک، مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی گفت: امسال آنفلوآنزای جدیدی به نام آنفلوآنزا تایپ A آمده است که در کشورهایی نظیر استرالیا که زمستان را گذرانده‌اند، این ویروس دیده شد؛ بنابراین هوا خنک شود به دیگر نقاط دنیا خواهد آمد.

وی افزود: واکسن‌های موجود آنفلوآنزا هم این نوع آنفولانزای جدید را کاملا پوشش نمی‌دهد و فقط آن را خفیف‌تر می‌کند.

محرز ادامه داد: هنوز گزارشی از ورود این ویروس به ایران و کشورهای همسایه داده نشده است، اما منتظر هستیم که این اتفاق صورت بگیرد چون هر جا که هوا خنک شود این ویروس فعال می‌شود.

وی گفت: تزریق واکسن آنفلوآنزا، حفظ فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، و شست و شوی دست منجر می‌شود که شیوع آن کمتر شود. این ویروس کشنده نیست، اما نوع شدیدی از آنفلوآنزا هست و آنفلوآنزا گاهی می‌تواند از کووید خطرناکتر باشد.