ورزشی
»
ورزشی
بازدید
458
458
بازدید
پ
اینفوتابناک | درخشش نام ایران روی سکوهای ورزشی
در اینفوگرافیک زیر، تابناک به ارائه آماری از قهرمانی جوانان ورزشکار ایران در مسابقات جهانی در رشتههای گوناگون ورزشی پرداخته است.
کد خبر:
۱۳۳۴۷۲۰
تاریخ انتشار:
۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲
16 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۴۷۲۰
|
۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲
16 October 2025
|
458
بازدید
458
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسابقات ورزشی
ورزشکاران ایرانی
قهرمانی
قهرمانی جهان
گزارش خطا
