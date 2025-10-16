En
اینفوتابناک | درخشش نام ایران روی سکوهای ورزشی

در اینفوگرافیک زیر، تابناک به ارائه آماری از قهرمانی جوانان ورزشکار ایران در مسابقات جهانی در رشته‌های گوناگون ورزشی پرداخته است.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۲۰
458 بازدید
مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی قهرمانی قهرمانی جهان خبر فوری
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
