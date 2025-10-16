En
تسلیت قالیباف و مخبر برای درگذشت سردار علیرضا افشار

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت فرمانده برجسته و پیشکسوت دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.
|
تسلیت قالیباف و مخبر برای درگذشت سردار علیرضا افشار

به گزارش تابناک، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر آسمانی شدن سردار سرافراز اسلام، سردار علیرضا افشار، از فرماندهان برجسته و پرافتخار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان راستین دوران دفاع مقدس، موجب اندوه و تأثر عمیق شد.

سردار افشار از آغازین روزهای نهضت اسلامی، در صف مبارزان انقلابی حضور داشت و پس از پیروزی انقلاب، در سخت‌ترین مقاطع، با ایمان راسخ و روحیه‌ای جهادی، در سنگرهای دفاع مقدس خوش درخشید. او در مسئولیت‌های زیادی هم‌چون رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نقشی مؤثر و ماندگار در پاسداری از آرمان‌های امام خمینی (ره) و تداوم مسیر انقلاب ایفا کرد.

اینجانب این ضایعه سنگین و جان‌سوز را به خانواده محترم ایشان، پیشکسوتان، فرماندهان و دیگر عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای روح بلند آن سردار مجاهد، علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

تسلیت مخبر در پی درگذشت فرمانده اسبق نیروی مقاومت بسیج

همچنین، محمد مخبر مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان دفاع مقدس را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر درگذشت سردار سرافراز علیرضا افشار از یادگاران دفاع مقدس موجب تأثر عمیق اینجانب شد.

وی چه در ستاد مرکزی سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس، چه در فرماندهی اسبق نیروی مقاومت بسیج و همچنین ریاست بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، همواره منشأ اثر و مدیری طراز اول بود.

این مصیبت را به خانواده محترم، همرزمان و جامعه بزرگ ایثارگری تسلیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید عزیز، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد مخبر

