به گزارش تابناک به نقل از مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مدیران ارشد اقتصادی و اجرایی کشور، همبستگی ملی را مهمترین مؤلفه پایداری اقتصادی دانست و گفت: تجربه ثابت کرده که هیچ دشمنی نمیتواند با تحریم و تهدید، ملت ایران را زمینگیر کند، به شرط آنکه همه مردم و مسئولان در کنار یکدیگر بایستند و مراقبت از منابع ملی را وظیفهای مشترک بدانند.
وی با بیان اینکه تکیه بر ایمان الهی و باور به توان مردم، بنیان مستحکم هر تحول اقتصادی است، افزود: باید مانع شویم هیچ ایرانی درگیر فشارهای معیشتی شود و این هدف تنها با همکاری واقعی میان مردم و دولت محقق خواهد شد. پزشکیان تأکید کرد اگر عقلانیت اقتصادی حاکم شود و منابع کشور با نگاه ملی و بلندمدت مصرف گردد، دشمن حتی خواب توقف حرکت ایران را نیز نخواهد دید.
هوشمندی در مصرف راه نجات اقتصاد ملی است
رئیسجمهور با اشاره به نقش صرفهجویی در اصلاح مسیر توسعه تصریح کرد: بررسیهای علمی نشان میدهد در کشورهای در حال توسعه، نیمی از ظرفیتهای مالی به دلیل مدیریت ضعیف به هدر میرود. او گفت با صرفهجویی ده درصدی در منابع ملی میتوان تحولی بزرگ رقم زد و در مواردی حتی تا پنجاه درصد از اتلاف جلوگیری کرد.
پزشکیان همچنین از حجم گسترده پروژههای نیمهتمام کشور که میلیاردها تومان سرمایه در آنها متوقف مانده یاد کرد و افزود: مصرف بیضابطه منابع یکی از عوامل اصلی زمینگیر شدن پروژههاست. اگر مدیریت منابع ملی اصلاح شود، بسیاری از این طرحها میتوانند به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.
اعتماد متقابل شرط عبور از بحران است
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه هیچ برنامه اقتصادی بدون اعتماد متقابل مردم و دولت موفق نخواهد شد، اظهار کرد: لازمه پیشرفت، باور واقعی به توان داخلی است. مردم باید بدانند که کشور دارای ظرفیت عبور از هر بحران است، به شرط آنکه همه با هم برای عزت و اقتدار ایران تلاش کنند.
پزشکیان گفت: آینده روشن ایران در گرو همیاری، صرفهجویی و مدیریت آگاهانه منابع است و هر گامی که برای حفظ سرمایههای ملی برداشته شود، به معنای استحکام بنای استقلال اقتصادی کشور خواهد بود.