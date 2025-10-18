En
آیا بینی هنگام استرس تغییر می کند؟

پژوهشگران در این تحقیق نشان داده‌اند که جریان خون در صورت انسان هنگام تجربه احساسات ناشی از استرس تغییر می‌کند.
پژوهشگران در این تحقیق نشان داده‌اند که جریان خون در صورت انسان هنگام تجربه احساسات ناشی از استرس تغییر می‌کند. آنها با استفاده از فناوری تصویربرداری حرارتی توانسته‌اند پدیده‌ای موسوم به «افت حرارتی بینی» را ثبت کنند که در تمام شرایط استرس‌زا به‌طور منظم رخ می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از دیجیاتو، برای کسب این نتیجه، شرکت‌کنندگان ابتدا با هدفون به صدای نویز سفید گوش دادند و سپس فقط سه دقیقه فرصت داشتند تا برای یک سخنرانی پنج‌دقیقه‌ای درباره «شغل رؤیایی» خود آماده شوند. همچنین سخنرانی آنها در شرایطی انجام شد که تیمی از داوران به‌صورت کاملاً ساکت به آنها خیره شده بودند.

در این مدت، محققان با دوربین حرارتی تغییرات جریان خون صورت آنها را رصد کردند. نتایج نشان داد که در تمامی ۲۹ داوطلب، دمای نوک بینی بین ۳ تا ۶ درجه کاهش پیدا کرده است.

به گفته پژوهشگران، این تغییرات ناشی از فعال‌شدن سیستم برانگیختگی بدن است. مغز و بدن انسان در طول فرگشت طوری تکامل پیدا کرده‌اند که در مواجهه با تهدید یا فشار بیرونی، تمرکز خود را بر دیدن و تحلیل محیط بصری افزایش دهند. این تغییر تمرکز باعث می‌شود خون از نواحی دیگر صورت (از جمله بینی) دور شود و در نتیجه، دمای نوک بینی به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

دانشمندان می‌گویند این افت دما می‌تواند به‌عنوان یک «شاخص زیستی، غیرتهاجمی و لحظه‌ای» برای اندازه‌گیری احساسات مرتبط با استرس مورد استفاده قرار گیرد.

