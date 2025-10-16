فاجعه شیمیایی در شهر ری

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محمداسماعیل توکلی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از مسمومیت استنشاقی ۱۰ نفر در شهر ری خبر داد.

رئیس اورژانس استان تهران با اعلام این خبر گفت: صبح امروز گزارشی مبنی بر مسمومیت استنشاقی در شهر ری میدان غنی‌آباد به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۸ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و دو خودروی فرماندهی عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

توکلی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محل تصریح کرد: کارشناسان اورژانس استان تهران پس از حضور در محل، اقدامات اولیه درمانی را برای ۱۰ نفر از مسمومان انجام دادند. بررسی دقیق علت حادثه و وضعیت مصدومان همچنان ادامه دارد.