نخستین گروه ورزشی کشورمان صبح امروز عازم منامه شد

به گزارش تابناک؛ تیم های ملی والیبال آقایان و بانوان،کبدی آقایان و بانوان، هندبال آقایان و تیم های ملی پنچاک سیلات و کوراش ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه تهران را به مقصد دوبی ترک کرده و بعد از توقفی کوتاه راهی منامه خواهند شد.

تیم ملی والیبال ساحلی مردان و هندبال سالنی بانوان نیز فردا جمعه عازم منامه خواهند شد.

گفتنی است گروه نخست کادر سرپرستی و پزشکی دوشنبه 21 مهر راهی منامه شده و ضمن حضور در نشست هماهنگی و ثبت نام نهایی با کمیته برگزاری بازیها اقدام به بازدید از هتل ها و سالن های مختلف کرده و در نشستی آنلاین، آخرین نکات لازم و تغییرات اتخاذ شذه از سوی میزبان و موارد قابل ذکر و مهم را مجددا با کادر سرپرستی تیم های اعزامی در میان گذاشته شده است.

سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین 2025 روز 30 مهر ماه با برگزاری مراسم رسمی آغاز و دهم آبان ماه خاتمه می یابد.

گفتنی است رقابت‌های برخی رشته ها همچون والیبال،کبدی،کوراش و پنچاک سیلات زودتر از مراسم افتتاحیه آغاز می شود.