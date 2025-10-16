En
نخستین گروه ورزشی کشورمان صبح امروز عازم منامه شد

گروه نخست ورزشی کاروان اعزامی  کشورمان به همراه گروه دوم کادر سرپرستی و پزشکی صبح امروز عازم منامه محل برگزاری سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان 2025 شدند.
نخستین گروه ورزشی کشورمان صبح امروز عازم منامه شد

به گزارش تابناک؛ تیم های ملی والیبال آقایان و بانوان،کبدی آقایان و بانوان، هندبال آقایان و تیم های ملی پنچاک سیلات و کوراش ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه امروز پنجشنبه ۲۴ مهرماه تهران را به مقصد دوبی ترک کرده و بعد از توقفی کوتاه راهی منامه خواهند شد.

تیم ملی والیبال ساحلی مردان و هندبال سالنی بانوان نیز فردا جمعه عازم منامه خواهند شد.
گفتنی است گروه نخست کادر سرپرستی و پزشکی دوشنبه 21 مهر راهی منامه شده و ضمن حضور در نشست هماهنگی و ثبت نام نهایی با کمیته برگزاری بازیها اقدام به بازدید از هتل ها و سالن های مختلف کرده و در نشستی آنلاین، آخرین نکات لازم و تغییرات اتخاذ شذه از سوی میزبان و موارد قابل ذکر و مهم را مجددا با کادر سرپرستی تیم های اعزامی در میان گذاشته شده است.

سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین 2025 روز 30 مهر ماه با برگزاری مراسم رسمی آغاز و دهم آبان ماه خاتمه می یابد.

گفتنی است رقابت‌های برخی رشته ها همچون والیبال،کبدی،کوراش و پنچاک سیلات زودتر از مراسم افتتاحیه آغاز می شود.

منامه بازی های آسیایی تیم ملی والیبال والیبال آقایان گروه های ورزشی
