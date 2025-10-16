\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0635\u0627\u062f\u0642\u06cc\u060c \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u0627\u062f\u0648\u0627\u0631 \u0645\u062c\u0644\u0633: \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0631\u0648\u0633 \u0648\u0627\u0631\u062f \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0648\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0641 \u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u060c \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647\u200c\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0627\u0633\u0628\u0642 \u0627\u0638\u0647\u0627\u0631\u0646\u0638\u0631 \u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u062e\u0648\u0634\u200c\u062e\u0648\u0634\u0627\u0646\u0634\u0627\u0646 \u0634\u0648\u062f\u060c \u06cc\u0627\u062f\u0622\u0648\u0631 \u0686\u0647 \u062f\u0648\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0645\u0627 \u0627\u0633\u062a\u061f