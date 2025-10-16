En
صادقی: مداخله روس‌ها تکرار تاریخ است!

اینکه وزیر خارجه روس وارد رقابت‌های سیاسی داخلی ایران شود و با تحریف حقایق، درباره‌ی وزیر خارجه اسبق اظهارنظر کند و بعضی خوش‌خوشانشان شود، یادآور چه دوره‌ای از تاریخ ما است؟
صادقی: مداخله روس‌ها تکرار تاریخ است!

به گزارش تابناک؛ محمود صادقی، نماینده ادوار مجلس: اینکه وزیر خارجه روس وارد رقابت‌های سیاسی داخلی ایران شود و با تحریف حقایق، درباره‌ی وزیر خارجه اسبق اظهارنظر کند و بعضی خوش‌خوشانشان شود، یادآور چه دوره‌ای از تاریخ ما است؟

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
6
پاسخ
دقیقا همین طور است
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
2
1
پاسخ
تحریفی صورت نگرفته بلکه حقایقی که جنابان دیپلمات؟! سالها پنهان کرده بودند و خسارتی عظیم به کشور وارد کردند بازگو شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
1
0
پاسخ
شما وقتی حقیقت رو می شنوید و به مذاقتون خوش نمیاد سریع بهتان می زنید و مثل همشه تشویش افکار عمومی میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
قطعا درسته
چون ظریف پیر سیاسته و زیاد پا رو دمش بگذاری یک دفعه از یک جایی یک سری صوت و ویدیو میرسه دست رسانه های اونور اب و روس ها رسوا میکنه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
0
0
پاسخ
خیلی قبل تر از اینکه وزیر خارجه روسیه این حقیقت رو بگه از منابع دیگه گفته شده. شما با این کارتون میخواهید از شدت افتضاح این ابتکار ظریف کم کنید.
