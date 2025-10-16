چرا قیمت مسکن در حومه تهران ارزان شده؟!

درحالی‌که طی سال‌های اخیر شهرهای جدید مانند پرند، اندیشه، هشتگرد و پردیس به مقصد اصلی خریداران میان‌درآمد و مستأجران تهرانی تبدیل شده بود، حالا معاملات مسکن در این مناطق به حدی افت کرده که آگهی‌های فروش واحدهای مسکونی با قیمت نزدیک به هزینه ساخت هم مشتری ندارد.

مشاوران املاک معتقدند بازار در وضعیت انتظار به سر می‌برد و به‌واسطه نقدشوندگی پایین ملک در شهرهای جدید، کمتر کسی حاضر است پول خود را در این بازار حبس کند. به باور آنها، در شرایطی که بازدهی سایر بازارها در کوتاه‌مدت بیشتر از بازار مسکن است، نقدینگی راهی این بازار نمی‌شود و خرید ملک به‌ویژه در مناطق حومه تهران ریسک بالایی دارد.

کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در مسکن

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، فعالان بازار می‌گویند در ماه‌های اخیر به‌ویژه پس از آنکه شمایل جنگ بر بازارها سایه انداخت، نقدینگی از بازار مسکن به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالاتر حرکت کرد و پس از نوسانات ارزی و جهش قیمت طلا نیز گرچه ارزش ذاتی مسکن می‌توانست افزایش پیدا کند اما نبود مشتری مانع این اتفاق شد. مشاوران املاک شهر تهران می‌گویند حتی سرمایه‌گذاران سنتی حوزه مسکن نیز فعلا ترجیح داده‌اند اقدامی در بازار مسکن انجام ندهند و به‌ویژه از خرید و سرمایه‌گذاری در شهرهای جدید خودداری کنند.

بازار در انتظار تعیین‌تکلیف

اکثر مشاوران املاک معتقدند بازار مسکن تهران و شهرهای جدید در ماه‌های پیش‌رو در وضعیت انتظار باقی می‌ماند. آنها معتقدند باوجود اینکه قیمت دلاری مسکن به‌شدت افت کرده و قیمت هر متر مربع مسکن از معادل 1400دلار به مرز هزار دلار رسیده است، باز هم تا زمانی که اقتصاد و بازارها از منظر سیاسی به درک قاطع نرسند، رونق بازار مسکن دور از انتظار خواهد بود. نکته قابل توجه این است که در برخی از شهرهای جدید، قیمت فروش آپارتمان‌های زیر 5 و 10سال در مقایسه با میزان آورده و تسهیلات بانکی واحدهای در حال احداث نهضت ملی مسکن به‌صرفه‌تر شده است.

ثبات ظاهری، افت واقعی

مسکن همواره با چسبندگی قیمت مواجه بوده و حتی پس از جهش‌های چند صد درصدی، هیچ‌گاه تن به کاهش قیمت نداده است. بازار مسکن در دوره‌های گذشته، در بهترین حالت، با ثبات قیمت و رشد نکردن همپای تورم، بخشی از حباب قیمتی خود را تخلیه کرده است؛ اما در دوره اخیر رکود به‌قدری سنگین است که فروشندگان واقعی باید به کاهش قیمت تن بدهند و با تخفیف‌های جذاب مشتری پیدا کنند.

مهاجرت معکوس، بلای جان شهرهای جدید

شهرهای جدید که در دهه گذشته به‌عنوان گزینه‌ای برای خانه‌دار شدن خانوارهای تهرانی شناخته می‌شدند، اکنون با کاهش محسوس تقاضای مصرفی مواجهند. طبق گفته مشاوران املاک، بخشی از متقاضیان که در سال‌های گذشته برای فرار از اجاره‌های سنگین تهران به این شهرها نقل‌مکان کرده بودند، به دلیل کمبود خدمات، دوباره به مناطق ارزان‌تر پایتخت بازگشته‌اند.