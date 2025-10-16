قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 24 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو از فضای هیجانی هفته‌های گذشته فاصله گرفته است. کارشناسان معتقدند در مقطع کنونی، بازار خودرو روندی باثبات را طی می‌کند و در مسیر تثبیت شدن قیمت‌ها قرار دارد. با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد هرگونه تحول در عرصه اقتصاد کلان یا اقتصاد سیاسی کشور می‌تواند جهت حرکت بازار و سطح قیمت‌ها را دستخوش تغییر کند.

قیمت خودروهای داخلی

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 22 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 968 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، ری‌را افت قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 770 میلیون تومان در بازار عرضه شود.

میان محصولات سایپا، سهند E اتوماتیک نسبت به روز گذشته 14 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ 931 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، اطلس اتوماتیک افت قیمت 11 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 965 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

اکستریم SX بیشترین نوسانات قیمتی روز جاری را پشت سر گذاشت. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی کاهش قیمت 90 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت سه میلیارد و 610 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. همچنین، X22 پرو دستی نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص قیمتی یک میلیارد و 270 میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات کرمان‌موتور، کی‌ام‌سی J7 افت 55 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 305 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، جک SR3 نسبت به روز معاملاتی پیشین 25 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 675 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

رسپکت 2 و دیگنیتی پرایم که در سایت بهمن‌موتور مونتاژ می‌شوند، کاهش قیمت 25 میلیون تومانی را تجربه کردند و به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و 805 میلیون تومان و دو میلیارد و 190 میلیون تومان در بازار عرضه شدند.

