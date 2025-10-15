En
اطلاعیه سازمان حمایت درباره افزایش قیمت یک خودروساز

سازمان حمایت ضمن ارائه توضیحاتی درباره افزایش قیمت محصولات یک خودروساز خصوصی اعلام کرد: افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ اعمال می‌شود و خریدارانی که خودرو خود را پیش از این تاریخ تحویل می‌گیرند، از پرداخت مبلغ اضافی معاف هستند.
اطلاعیه سازمان حمایت درباره افزایش قیمت یک خودروساز

به گزارش تابناک، ظهر امروز (۲۳ مهرماه) شبکه یک صدا و سیما طی گزارشی به افزایش قیمت محصولات یکی از شرکت‌های خصوصی خودروسازی اشاره کرد که در آن به افزایش بی رویه و گرانی محصولات این شرکت خودروسازی اشاره و با انتقاد از عملکرد سازمان حمایت به عنوان نهاد زیر مجموعه وزارت صمت از سکوت این نهاد در قبال افزایش قیمت این شرکت خودروسازی دریافت کننده ارز وارداتی انتقاد کرد.

حال، سازمان حمایت با انتشار اطلاعیه‌ای به این گزارش پاسخ داد که متن آن به شرح زیر است:

۱. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حسب وظایف محوله بر اساس مستندات و مدارک مثبته ضمن بررسی عملکرد شرکت مدیران خودرو طی مرداد ماه گذشته اقدام به بررسی و تعیین قیمت کارشناسی جدید محصولات شرکت کرده و با عنایت به فرآیند تعریف شده، مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال که توسط وزارت مذکور طی ماه گذشته جهت اقدام به شرکت مدیران خودرو ابلاغ کرده است.  

۲. باعنایت به استقرار شرکت در منطقه ویژه اقتصادی افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله ( CKD ) به یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت نهایی مصرف کنندگان است. لذا با عنایت به اعمال افزایش‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت‌های مونتاژی، اعمال افزایش‌های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم  است و متقاضیانی که موعد تحویل آنها قبل از سال ۱۴۰۴ بوده است مشمول این افزایش نخواهند شد.

۳. در پایان این سازمان اعلام می‌دارد که کلیه مصرف کنندگان در صورت تقاضای بررسی قیمت و شکایت در این زمینه از شرکت مذکور می توانند با در دست داشتن فاکتور خرید خودرو به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و اقدام به ثبت شکایت کنند. 

ناشناس
|
France
|
۰۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۴
.........
