En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته جاده‌های شمال

مرکز مدیریت راه‌های کشور از اجرای محدودیت‌های ترافیکی در برخی از محورهای مواصلاتی کشور از روز چهارشنبه تا شنبه (۲۳ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴) خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۶۱
| |
477 بازدید

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته جاده‌های شمال

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، تردد موتورسیکلت‌ها (به استثنای موتورهای انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۳ مهر تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۲۶ مهرماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر اساس این گزارش، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس کماکان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲۳، ۲۴ و ۲۶ مهرماه) در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین در روز جمعه ۲۵ مهرماه از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدودیت تردد اعمال و از ساعت ۱۳ از پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) محور کاملا مسدود خواهد شد.
شایان ذکر است، از ساعت ۱۵ همان روز، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و با پایان یافتن این طرح تا ساعت ۲۴، تردد در مسیرهای رفت و برگشت از پل زنگوله تا مرزن‌آباد انجام می‌شود، البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان مقرر اعلام خواهد شد.

گفتنی است، تردد از مسیر جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال، تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند، از ساعت اعلام‌شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع است.

بر پایه این گزارش، تردد کلیه ناوگان تریلر در محور هراز و بالعکس همچنان ممنوع بوده و عبور ناوگان کامیون‌ و کامیونت‌ (به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه (۲۳، ۲۴ و ۲۵ مهرماه) از محور هراز ممنوع خواهد بود.

گفتنی است، در صورت افزایش حجم ترافیک و اساس صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی به‌صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه (۲۴ و ۲۵ مهرماه) اجرا می‌شود.

همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه ۲۵ مهرماه، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از محدوده پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مدیریت راه ها جاده های کشور محدودیت تردد جاده چالوس جاده هراز خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاده چالوس بسته ‌شد
جاده چالوس یکطرفه شد
جاده چالوس یک طرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه‌ها
تنبیه شدید دانش‌آموز به دست مدیر به‌خاطر یک شوخی
محدودیت‌های ترافیکی هراز و چالوس در روز جمعه
مسیر کرج به چالوس مسدود می‌شود
آزادراه تهران -کرج به سمت چالوس محدود شد
جاده چالوس به دلیل تردد احشام بسته است
جاده کندوان یک‌طرفه شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bBB
tabnak.ir/005bBB