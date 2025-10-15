در اقدامی غیرمنتظره و با وجود مخالفت‌های تل‌آویو، رئیس‌جمهور ترکیه دستور اعزام تیم‌های امداد و کارشناسانی از سازمان مدیریت بحران ترکیه (آفاد) به نوار غزه را صادر کرد تا در عملیات امدادرسانی و بازسازی پس از جنگ مشارکت کنند.

منابع رسانه‌ای ترکیه گزارش دادند که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به‌طور مستقیم به نهاد‌های ذی‌ربط دستور داده است تا گروه‌هایی از نیرو‌های امدادی و فنی ترکیه را به نوار غزه اعزام کنند.

به گزارش تابناک به نقل ایسنا؛ این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با حضور هرگونه نیروی ترکیه‌ای در غزه اعلام کرده است.

به نوشته یکی از روزنامه‌های ترکیه، نخستین گروه شامل ۱۰ کارشناس جست‌و‌جو و نجات از استان دیاربکر به آنکارا اعزام شده و قرار است به تیم‌هایی از سایر استان‌ها بپیوندند تا از طریق مسیر‌های بشردوستانه به غزه برسند. مأموریت این نیرو‌ها شامل خارج‌کردن افراد گرفتار زیر آوار، توزیع کمک‌های بشردوستانه و مشارکت در حل بحران انسانی در منطقه عنوان شده است.

گزارش‌ها حاکی است این تصمیم در پی سخنان اخیر اردوغان اتخاذ شده که طی آن به‌شدت از «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی انتقاد کرده و هشدار داده بود در صورت نقض توافق آتش‌بس، پاسخ «سخت و قاطع» خواهد داد.

او پیش‌تر نیز احتمال استفاده از ارتش ترکیه را در صورت ازسرگیری درگیری‌ها مطرح کرده و گفته بود که پیامد‌های چنین اقدامی «بسیار خطرناک» خواهد بود.

در همین حال، منابع دیپلماتیک فاش کرده‌اند که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش است تا ترکیه را در مرحله دوم طرح سیاسی پس از جنگ غزه مشارکت دهد. بر اساس این طرح، قرار است نیرویی امنیتی با ترکیب منطقه‌ای، نظارت بر غزه را پس از خروج ارتش رژیم صهیونیستی بر عهده بگیرد. طبق گزارش‌ها، واشنگتن در حال رایزنی با کشور‌های مختلف برای حمایت از این ابتکار است و ترکیه نقش میدانی در بازسازی و نظارت امنیتی موقت ایفا خواهد کرد.

از سوی دیگر، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی به وب‌سایت «مکان» گفته‌اند که تل‌آویو به‌شدت با هرگونه حضور ترکیه در غزه مخالف است و آن را «نفوذ سیاسی» برای گسترش حضور آنکارا در منطقه به بهای تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطین می‌داند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پس از پایان نشست صلح شرم‌الشیخ، بخش مهمی از گفت‌و‌گو‌ها به بررسی آینده اداره نوار غزه و آغاز مرحله بازسازی اختصاص داشت. در این نشست همچنین درباره احتمال نقش‌آفرینی ترکیه در نظارت میدانی از طریق سازوکار بین‌المللی بحث شد.