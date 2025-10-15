En
ترامپ مدعی شد آماده صلح با ایران است

نماینده ویژه آمریکا در امور غرب آسیا پایان دادن به جنگ غزه، دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با ایران و پایان دادن به جنگ اوکراین را سه اولویت سیاست خارجی دولت دوم ترامپ برشمرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۳۱
ترامپ مدعی شد آماده صلح با ایران است

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «استیو ویتکاف» نماینده «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در امور غرب آسیا و مذاکره‌کننده ارشد او، پایان دادن به جنگ غزه و جنگ اوکراین، همچنین دستیابی به توافقی جدید با ایران درباره برنامه هسته‌ای آن را اولویت‌های دولت دوم ترامپ برشمرد.

نشریه پالتیکو به نقل از یک منبع نزدیک به تیم امنیت ملی ترامپ نوشت: ویتکاف به همتایان خارجی گفته است که سه اولویت اصلی سیاست خارجی رئیس‌جمهور (ترامپ) پایان دادن به جنگ غزه، پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین و دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با ایران است.

به گفته این منبع مطلع، تیم ترامپ تایید کرده است که پایان دادن به جنگ غزه «آسان‌ترین» مورد در میان این سه هدف خواهد بود، اما آنها قرار نیست از اهداف هدف دیگر «صرف‌نظر کنند» و معتقدند که «موفقیت موجب رقم زدن موفقیت‌های دیگر می‌شود.»

این اظهارات در پی توافق جنبش حماس و رژیم صهیونیستی بر سر طرح صلح ترامپ برای آتش‌بس در غزه مطرح شده است. رئیس‌جمهور آمریکا دوشنبه ۱۳ اکتبر با سخنرانی در پارلمان رژیم صهیونیستی پایان جنگ غزه را اعلام کرد.

طبق این توافق، نظامیان صهیونیست تا حدود معینی از نوار غزه خارج شدند، اسرای اسرائیلی در نزد جنبش حماس در غزه با زندانیان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی مبادله شدند و کمک‌های انسانی در غزه که در محاصره انسانی قرار داشت، از سر گرفته شد.

دونالد ترامپ همچنین در سفر اخیرش به غرب آسیا مدعی شد که آماده صلح با ایران است و «جرد کوشنر» داماد خود را مسئول دستیابی به توافق صلح با ایران کرده است.

این در حالی است که «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حملات متجاوزانه آمریکا به تاسیسات اتمی ایران در ماه ژوئن در واکنش به این اظهارات ترامپ گفت: این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان انتظار داشت ملت ایران شاخه زیتون (صلح) از سوی کسی را باور کند که همین چهار ماه پیش در بمباران خانه‌ها و مناطق شهری در سراسر ایران دست داشته است.

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: آن حملات جنایت‌کارانه جان بیش از هزار ایرانی، از جمله زنان و کودکان، را گرفت. به سختی می‌توان کسی را رئیس‌جمهور صلح نامید در حالی که به جنگ‌های بی‌پایان دامن می‌زند و در کنار جنایت‌کاران جنگی می‌ایستد. آقای ترامپ یا می‌تواند رئیس‌جمهور صلح باشد یا رئیس‌جمهور جنگ؛ نمی‌تواند هم‌زمان هر دو باشد.

 

