دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، از دستگیری هفت نفر از جمله ۲ عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام تشکیل شبکه ارتشا و اختلاس خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حمیدرضا کریمی دادستان کرمانشاه امروز در جمع خبرنگاران، از دستگیری ۲ عضو شورای شهر کرمانشاه به اتهام اختلاس و ارتشا خبر داد و اظهار کرد: ۲ عضو شورای شهر، یکی از شهرداران مناطق هشت‌گانه، یک مدیر و ۲ کارمند شهرداری و یک آپارتمان‌ساز از جمله دستگیرشدگان هستند.

وی تأکید کرد: این افراد متهم به فساد مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود در شورای شهر و شهرداری کرمانشاه هستند.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر، از مجموع هفت متهم این پرونده، پنج نفر با قرار بازداشت موقت زندانی و تحقیقات از آنان برای روشن‌شدن تمامی ابعاد جرایم آنان ادامه دارد و دو نفر دیگر با صدور قرار تأمین کیفری مناسب (وثیقه) فعلاً آزاد شده‌اند

وی افزود: این افراد متهم به تشکیل یک شبکه پیچیده فساد مالی بوده‌اند که در آن، مبالغ هنگفتی از منابع عمومی و پروژه‌های شهرداری به نفع خود برداشت کرده‌اند.

دادستان کرمانشاه تأکید کرد: برخی از اعضای این شبکه همچنین متهم به دریافت رشوه برای تسهیل در پروژه‌های ساختمانی و اجرایی در سطح شهر هستند.

وی تصریح کرد: تحقیقات پرونده جهت شناسایی تمامی مرتبطین با موضوع و کشف جرایم ارتکابی همچنان ادامه دارد و باتوجه‌به مستندات به‌دست‌آمده، احتمال احضار یا جلب افراد دیگر در روز‌های آینده وجود دارد.

کریمی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضائی با مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضائی با هیچ فرد، گروه یا جناحی که بخواهد به اموال عمومی و بیت‌المال دست‌درازی کند، مماشات نخواهد کرد و با قاطعیت در چارچوب قانون با عوامل مفسده‌انگیز برخورد خواهد شد.

دادستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: گ در روند رسیدگی به این پرونده، تمامی مستندات و مدارک مرتبط با فساد مالی این افراد به‌دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات قضائی بر اساس عدالت و قانون اتخاذ خواهد شد.