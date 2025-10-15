En
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: امروز دشمن در میدان جنگ شناختی به‌دنبال تضعیف ایمان، امید و انگیزه در میان نیرو‌های مسلح است.
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش

فرمانده نیروی هوایی ارتش در دیدار با رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا مطرح کرد؛ دشمن در جنگ شناختی به‌دنبال تضعیف امید و انگیزه نیرو‌های مسلح است

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با حضور در اداره عقیدتی سیاسی این نیرو، ضمن دیدار با رئیس و مسئولان اداره عقیدتی سیاسی نهاجا، به جایگاه مهم این نهاد در حفظ انسجام و روحیه معنوی نیرو‌های ارتش اشاره و اظهار کرد: سازمان عقیدتی سیاسی در حقیقت قلب تپنده ارتش و محور پایداری معنوی در نیرو‌های مسلح است. این نهاد به فرمان امام خمینی (ره) شکل گرفت تا نیرو‌های ارتش نه‌تنها در عرصه نظامی، بلکه در میدان ایمان و بصیرت نیز سربازان واقعی ولایت باشند.

وی ادامه داد: ایمان، سلاحی اثرگذار در مقابله با تهدیدات است. اگر خلبان، تکنسین یا دانشجوی هوایی با نیت الهی، پرواز یا خدمتی انجام دهد، همان عمل، عبادت محسوب می‌شود. تلفیق ایمان با تخصص، رمز موفقیت نیروی هوایی در همه دوران‌ها بوده است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در ادامه با اشاره به نقش عقیدتی سیاسی در تحکیم بنیان خانواده‌های کارکنان این نیرو، بیان کرد: خانواده سالم، ضامن آمادگی و آرامش نیروهاست.

برگزاری دوره‌های مهارت‌های زندگی، مشاوره‌های خانوادگی و برنامه‌های فرهنگی از سوی اداره عقیدتی سیاسی، موجب تقویت بنیان خانواده و افزایش تمرکز کارکنان در مأموریت‌هایشان می‌شود. همان‌گونه که خداوندگار متعال در قرآن کریم می‌فرمایند «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا»، آرامش واقعی در سایه خانواده مؤمن و مستحکم به‌دست می‌آید.

امیر سرتیپ واحدی در بخش دیگری از اظهاراتش به جنگ شناختی دشمنان پرداخت و تصریح کرد: امروز دشمن در میدان جنگ شناختی به‌دنبال تضعیف ایمان، امید و انگیزه در میان نیرو‌های مسلح است. در این شرایط، عقیدتی سیاسی در خط مقدم تبیین و روشنگری، با آموزش، پاسخ به شبهات و ارتقای سواد رسانه‌ای، از باور و روحیه نیرو‌ها نهایت صیانت را به عمل می‌آورد.

فرمانده نیروی هوایی درباره نقش عقیدتی سیاسی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی نیز گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، اگرچه دشمن تصور می‌کرد از نظر تکنولوژی دست برتر را دارد، اما در نهایت این ایمان و روحیه الهی نیرو‌های ما بود، که پیروز میدان شد.

روحانیون عقیدتی سیاسی در کنار خلبانان و نیروها، از لحظه پرواز تا بازگشت حضور داشتند. همین پیوند ایمان و عمل بود که مأموریت‌ها را به موفقیت رساند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در منطقه برافراشته نگاه داشت.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات روحانیون و کارکنان مجموعه عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، بیان کرد: شما سنگربانان ایمان و اخلاص در دل ارتش هستید و مسیر امام و شهدا با معنویت، تعهد و عمل صالح شما تداوم می‌یابد.

