بیش از یک‌ میلیون نفر در صف وام ازدواج و فرزندآوری/ کدام بانک پرداخت وام را سه‌ قفله کرد؟

یکی از تکالیف صریح قانون بودجه برای شبکه بانکی، پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است؛ با این حال تازهترین آمار بانک مرکزی از نیمه نخست امسال، حکایت از تداوم صفهای طولانی و گلایه متقاضیان دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، از ابتدای سال تا پایان شهریورماه، در مجموع ۵۳۴ هزار و ۶۲۳ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری ماندهاند، در حالی که تنها ۲۴۰ هزار و ۶۶۱ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند. در مجموع، این افراد ۲۱ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان وام دریافت کردهاند؛ آماری که نشان میدهد شمار متقاضیان (وام فرزندآوری) در صف، بیش از دو برابر وامگیرندگان است.
در بین بانکها، بانک ملی ایران با ۷۲ هزار و ۳۸۵ نفر بیشترین تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف را به خود اختصاص داده است. پس از آن، بانک ملت با ۶۹ هزار و ۳۴۶ نفر و بانک صادرات با ۶۸ هزار و ۷۱۸ نفر در رتبههای بعدی قرار دارند.
اما بررسی نسبت وامهای پرداختشده به متقاضیان در صف، تصویر دقیقتری از عملکرد بانکها ارائه میدهد؛ در این شاخص، بانک قرضالحسنه رسالت ضعیفترین عملکرد را داشته است. این بانک با ۲۱ هزار و ۵۷۲ متقاضی در صف، حدود ۱۰ برابر تعداد وامگیرندگان خود را بلاتکلیف گذاشته است.
پس از آن، پستبانک ایران با ۳۴ هزار و ۶۶ متقاضی در صف و نسبت ششبرابری نسبت به پرداختها، و بانک رفاه کارگران با ۶۵ هزار و ۱۴ نفر در صف در جایگاههای بعدی قرار دارند.
در بخش وام ازدواج نیز آمارها چندان امیدوارکننده نیست. بر اساس سند منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در ششماهه نخست امسال ۹۷ هزار و ۸۱۱ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۲۹۱ هزار و ۸۵۸ نفر پرداخت شده است. در مقابل، ۵۴۱ هزار و ۲۱۵ نفر همچنان در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند.
در این میان، سه بانک بزرگ کشور یعنی بانک ملی با ۱۰۲ هزار و ۷۱۵ نفر، بانک ملت با ۸۳ هزار و ۲۷۳ نفر و بانک صادرات با ۷۲ هزار و ۳۳۹ نفر، بیشترین تعداد متقاضیان بلاتکلیف را دارند.
در مقایسه عملکرد بانکها، بار دیگر نام بانک قرضالحسنه رسالت در صدر فهرست ضعیفترینها قرار میگیرد. این بانک در ششماهه نخست سال تنها به ۴۹۰ نفر وام ازدواج پرداخت کرده، در حالی که ۱۰ هزار و ۲۶۸ نفر در صف دریافت تسهیلات ماندهاند؛ یعنی ۲۱ برابر بیشتر از پرداختشدگان همچنان در صف این بانک هستند.
رتبه دوم نیز به بانک کشاورزی میرسد که نسبت صفماندگان به وامگیرندگان آن حدود سه برابر است.