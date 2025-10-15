En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خروج از NPT منتفی شد؟

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: خروج از NPT در دستورکار نیست و مقامات مربوطه باید درخصوص این موضوع تصمیم بگیرند.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۰۰
| |
458 بازدید
خروج از NPT منتفی شد؟

به گزارش تابناک به نقل از آوش؛ «محمد اسلامی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، امروز چهارشنبه -۲۳ مهرماه- در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران از افتتاح مرکز پرتودهی در اردبیل خبر داد و گفت: در راستای اجرای برنامه توسعه پرتودهی، در روز‌های آینده در استان اردبیل، مرکز پروتودهی جدیدی افتتاح خواهد شد. با این اقدام و سامانه ایجاد شده، یکی از مشکلات کشور در نگهداری محصولات کشاورزی برطرف می‌شود. این گام جدید گسترش مناطقه دوازده گانه پرتودهی است که از قبل وعده داده شده بود و روز‌های آینده آن را افتتاح خواهیم کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک، آیا بازرسان آژانس هنوز در کشور حضور دارند، گفت: ملاک ما برای کار با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قانون جدید مجلس است. در این قانون دو شرط تعیین شده و مرجع تشخیص، گزارش سازمان انرژی اتمی و تأیید شورای عالی امنیت ملی قلمداد شده است. تا این لحظه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وظیفه قانونی خود را انجام نداده است.

اسلامی با بیان اینکه ما از آژانس خواسته‌ایم که به وظیفه قانونی خود عمل کند؛ گفت: باید حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم می‌کرد که محکوم نکرده است و نیز در تضمین حفاظت از اطلاعات مربوط به صنعت هسته‌ای کشور هم هیچ اعلامیه‌ای صادر نکرده است که متعهد باشد اطلاعات صنایع هسته‌ای ایران حفظ شود. مادامی که این اقدامات انجام نشود، قانون مجلس قابلیت اجرا ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین، حضور بازرسان بر اساس برنامه‌های خود آژانس صورت نمی‌گیرد. تنها در دو مورد بازرسی که وزارت امور خارجه هماهنگ کرده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود، برای تأسیسات بوشهر و رآکتور تهران، بازرسان حضور یافته، بازرسی کرده و سپس کشور را ترک کرده‌اند.

وی ادامه داد: خروج از NPT در دستور کار دولت و کشور نیست. مقامات مربوطه باید در خصوص این موضوع تصمیم بگیرند. ملاک توافق با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، قانون مجلس است. آژانس باید در اجرای قانون مجلس اقدام کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره جزئیات قرارداد احداث نیروگاه میان ایران و روسیه هم گفت: از دهه ۸۰، قرارداد بین دولت‌های ایران و روسیه شامل ساخت هشت نیروگاه بزرگ‌مقیاس بوده است. چهار واحد از این نیروگاه‌ها با ظرفیت پنج هزار مگاوات برای بوشهر پیش‌بینی شده است. قرار بوده که مکان چهار واحد دوم را ایران متعاقباً اعلام کند. ما این چهار واحد دوم را طبق برنامه در شرق استان هرمزگان پیش‌بینی کرده‌ایم. تفاهم‌نامه ما در حقیقت تأکیدی مؤکد از سوی طرفین بود تا بتوانیم این پروژه را سریع‌تر وارد برنامه اجرایی کنیم. این تفاهم‌نامه، که به‌نوعی پیش‌قرارداد بود، امضا شد و پیگیری خواهد شد.

اسلامی افزود: بخش دوم قرارداد به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس یا اس‌ام‌آر‌ها (SMR ها) مربوط می‌شود که در قرارداد اصلی بین دولت‌ها لحاظ نشده است. مذاکراتی انجام دادیم تا این بخش به‌عنوان متممی به قرارداد اضافه شود. تفاهم اولیه آن در روسیه امضا شد و ان‌شاءالله در روز‌های آینده، متن اصلی این قرارداد بین ایران و روسیه امضا خواهد شد. پروژه اجرایی آن نیز با شرکت مربوطه مذاکره شده و در آستانه امضای قرارداد هستیم. مکان این پروژه نیز تعیین شده است. ان‌شاءالله بتوانیم با اجرای پایلوت اولیه در شمال کشور، این نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را متناسب با نیاز واحد‌های بزرگ صنعتی و معدنی در سایر نقاط کشور گسترش دهیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد اسلامی معاون رئیس جمهور سازمان انرژی اتمی اسنپ بک تاسیسات هسته‌ای تفاهم نامه مذاکره NPT
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار ظریف: زمان به نفع ایران نیست
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!
اتحاد راهبردی جدید ایران،روسیه وچین در پاسخ به اروپا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bAC
tabnak.ir/005bAC