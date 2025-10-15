درها برای کاهش نرخ بهره باز است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با وجود تعطیلی دولت آمریکا که فدرال رزرو را از دسترسی به مهمترین دادههای اقتصادی محروم کرده است، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که وضعیت تورم و بیکاری شبیه به وضعیت سپتامبر است که فدرال رزرو نرخ بهره معیار را کاهش داد و به نظر میرسد که در مسیر کاهش چندین بار دیگر نرخ بهره در سال جاری است.
پاول در نشست سالانه «انجمن ملی اقتصاد کسب و کار» (NABE) در فیلادلفیای پنسیلوانیا گفت: بر اساس دادههایی که در اختیار داریم، میتوان گفت که چشمانداز اشتغال و تورم از زمان نشست چهار هفته پیش در سپتامبر، تغییر چندانی نکرده است.
به نظر میرسد فدرال رزرو احتمالا در ماههای آینده به کاهش نرخ بهره ادامه خواهد داد که میتواند هزینههای استقراض برای مواردی مانند کارتهای اعتباری و وام خودرو را کاهش دهد و همچنین بازده سپردهها و حسابهای پسانداز با بازده بالا را نزولی کند.
تعطیلی دولت آمریکا، آژانسهای آماری دولتی که دادههای مورد نیاز فدرال رزرو برای تصمیمگیری در تعیین نرخ بهره فدرال را تولید میکنند، تعطیل کرده است و این امر بر هزینههای استقراض انواع وامها تاثیر میگذارد. در این میان، پاول و دیگر مقامات در غیاب گزارشهای «استاندارد طلایی» در مورد اقتصاد از اداره آمار کار (BLS) که مبتنی بر نظرسنجیهای گسترده و جامع از خانوارها و کسب و کارها است، به دادههای شرکتهای خصوصی، نظرسنجیهای خود فدرال رزرو و سایر اطلاعات تکیه میکنند.
در حال حاضر، مقامات فدرال رزرو بررسی میکنند که آیا نرخ بهره را برای تقویت اقتصاد و حمایت از بازار کار رو به وخامت کاهش دهند، یا اینکه آن را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارند تا تورم را به هدف فدرال رزرو یعنی نرخ سالانه دو درصد برسانند.
استراتژی تعرفهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تورم را افزایش داده و بازار کار را کند کرده و برای مقامات فدرال رزرو معضلی ایجاد کرده است. وظیفه دوگانه فدرال رزرو از سوی کنگره، پایین نگه داشتن تورم و بالا نگه داشتن اشتغال است.
برخی از تحلیلگران، اظهارات پاول را آرامش یا تمایل به کاهش بیشتر نرخ بهره در آینده تفسیر کردند. پاول ضمن کماهمیت جلوه دادن احتمال تورم بالا، بر وخامت بازار کار تاکید کرد، اما ریسک تورم را به طور کامل رد نکرد.