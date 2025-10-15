پزشکیان دو قانون مهم را ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» و «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را که در جلسه علنی 6 مهر 1404 در مجلس شورای اسلامی تصویب و 9 مهر 1404 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را که در جلسه علنی 6 مهر 1404 در مجلس شورای اسلامی تصویب و 9 مهر 1404 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.