En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان دو قانون مهم را ابلاغ کرد

رئیس جمهور دو قانون «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» و «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۶۹
| |
2029 بازدید
|
۳

پزشکیان دو قانون مهم را ابلاغ کرد

به گزارش تابناک؛ دکتر مسعود پزشکیان در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» را که در جلسه علنی 6 مهر 1404 در مجلس شورای اسلامی تصویب و 9 مهر 1404 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دادگستری، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را که در جلسه علنی 6 مهر 1404 در مجلس شورای اسلامی تصویب و 9 مهر 1404 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان پهپاد جاسوس رژیم صهیونیستی مجازات منافع ملی امنیت نیروهای مسلح خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فلاحت‌پیشه: لاریجانی منافع ملی را از منافع ضدملی جدا کند
نیروهای مسلح: آماده برخورد با ماجراجویی دشمنان
تصویری از شهیدان سردار عباس نیلفروشان و سردار مهدی ربانی
چرا دولت پزشکیان به دنبال افزایش همکاری با نیروهای مسلح و سپاه است؟
سردارصفوی: ضربات ایران به صهیونیست‌ها شروع شده
عراقچی: رژیم صهیونیستی به حد استیصال رسیده است
امیر دریادار سیاری: هر متجاوزی را مجازات می‌کنیم
۸۷ عامل رژیم صهیونیستی در لرستان دستگیر شدند
پزشکیان: اشکال می‌گیرند، حال آنکه نمی‌دانند ما چه می‌کنیم
ضربات جبران ناپذیر برای رژیم صهیونیستی
سردار پاکپور: امنیت و منافع ملی ایران، خط قرمز ماست
دستگیری فرد مرتبط با رژیم صهیونیستی
دستگیری جاسوس در مترو تهران
دستگیری ۵۴ نفر از عناصر معاند در خوزستان
آسمان منطقه در تسخیر پهپادهای ایرانی
طرح تقویت نیروهای مسلح در برابر رژیم صهیونیستی تصویب شد
پهپاد جاسوسی ۰.۶ سانتی‌متری + عکس
بازداشت عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی توسط وزارت اطلاعات
پهپادهای هجومی ارتش درخدمت نیروهای مسلح ایران
جاسوسان زن، مأموران برون مرزی «موساد»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
France
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
10
پاسخ
تو این مملکت قانونی ، کاری ، برنامه اجرایی برای رفاه واقعی مردم ابلاغ و اجرایی نمیشه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
8
پاسخ
مشکلات حل شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
1
پاسخ
یک فکری برا بیکاران کنید اداره کار شهرستان بروجرد جواب نمیده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b9h
tabnak.ir/005b9h