این استان تا پایان سال، پنجشنبه‌ها تعطیل است

استاندار کرمان از تعطیلی پنجشنبه ها در استان کرمان تا پایان سال جاری خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۶۸
| |
1479 بازدید
|
۲
این استان تا پایان سال، پنجشنبه‌ها تعطیل است

به گزارش تابناک، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت: بر اساس مصوبه کارگروه انرژی و با نگاه به توسعه گردشگری و تحکیم بنیان خانواده و در تبعیت با سایر مناطق کشور و خواست عمومی جامعه، پنجشنبه‌ها را تا پایان سال‌جاری در استان کرمان تعطیل اعلام می‌کنم.

وی افزود: البته دستگاه‌های خدمت رسان فعال هستند و کارکنان سایر دستگاه‌ها دور کار خواهند بود.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان در مسیر شکوفایی، نیازمند کار شبانه‌روزی است و چنین تعطیلی‌هایی نباید مدیران دولتی را از خدمت باز دارد تصریح کرد: تلاش و سازندگی، باید در همه ایام هفته و در همه ساعات شبانه‌روز در پیش نگاه مردم باشد و صدالبته مدیران محدود به ساعت اداری و خوشحال از تعطیلات، جایگاهی میان ما نخواهند داشت.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
4
پاسخ
مسخرست. هردمبیله.
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
2
1
پاسخ
به نظرم با توجه به راندمان بسیار بالای کارکنان دولت بهتر است انها 3 روز کارکنند
