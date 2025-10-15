به گزارش تابناک، محمدعلی طالبی، صبح چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود نوشت: بر اساس مصوبه کارگروه انرژی و با نگاه به توسعه گردشگری و تحکیم بنیان خانواده و در تبعیت با سایر مناطق کشور و خواست عمومی جامعه، پنجشنبه‌ها را تا پایان سال‌جاری در استان کرمان تعطیل اعلام می‌کنم.

وی افزود: البته دستگاه‌های خدمت رسان فعال هستند و کارکنان سایر دستگاه‌ها دور کار خواهند بود.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان در مسیر شکوفایی، نیازمند کار شبانه‌روزی است و چنین تعطیلی‌هایی نباید مدیران دولتی را از خدمت باز دارد تصریح کرد: تلاش و سازندگی، باید در همه ایام هفته و در همه ساعات شبانه‌روز در پیش نگاه مردم باشد و صدالبته مدیران محدود به ساعت اداری و خوشحال از تعطیلات، جایگاهی میان ما نخواهند داشت.