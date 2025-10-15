به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سازمان حج و زیارت اعلام کرد: از امروز اولویتهای جدید برای اعزام به حج ۱۴۰۵ میتوانند وارد سامانه پنجره واحد سازمان حج وزیارت شوند و ثبت نام انجام دهند.
سازمان حج و زیارت اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت نخست مرحله پیشثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵، بیش از ۷ هزار نفر از دارندگان فیش تا پایان شهریور ۱۳۸۶ در سامانه ثبتنام کردهاند.
بر اساس اطلاعیه این سازمان، از امروز ۲۳ مهرماه نامنویسی اولویتهای جدید نیز آغاز شده و واجدان شرایط میتوانند با ورود به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir نسبت به قطعی کردن ثبتنام خود اقدام کنند.