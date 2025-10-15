۲۳/مهر/۱۴۰۴
سیاسی
»
سیاست خارجی
بازدید
582
582
بازدید
۱
پ
عراقچی در نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد
کد خبر:
۱۳۳۴۴۵۶
تاریخ انتشار:
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱
15 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۴۴۵۶
|
۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱
15 October 2025
|
582
بازدید
582
بازدید
|
۱
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی
سفر
جنبش عدم تعهد
خبر فوری
وزرای خارجه
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
هیچ خاصیتی ندارد عدم تعهد .
