En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بانک رفاه کارگران حامی آموزش‌های مهارتی

مسابقات ملی مهارت با حمایت و مشارکت بانک رفاه کارگران در اصفهان برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۵۱
| |
191 بازدید

بانک رفاه کارگران حامی آموزش‌های مهارتی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مسابقات با شعار "مسابقات ملی مهارت، جشن توانایی، خودباوری و خلاقیت نسل تازه‌ای از سازندگان ایران" برای نخستین بار به‌صورت متمرکز از ۲۴ تا ۲۸ مهر در شهر اصفهان برگزار می‌شود و بانک رفاه در راستای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی در کشور حضور فعالی در این رویداد دارد. 

همچنین این بانک از طریق برپایی غرفه طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ماه در بخش نمایشگاهی رویداد در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، ضمن معرفی مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های خود در راستای حمایت از فعالان آموزش‌های مهارتی، برخی از خدمات و محصولات نوین تامین مالی ویژه مراکز و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

بانک رفاه کارگران با حضور در این نمایشگاه که از ساعت 9 الی 16 پذیرای علاقه‌مندان است، بستر ارتباط دوسویه با مدیران این آموزشگاه‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه آموزش‌های مهارتی به منظور توسعه تعاملات فی‌مابین را فراهم می‌کند.

مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند.

لازم به ذکر است، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور در مسابقات ملی مهارت حضور دارند و نفرات برتر به مسابقات بین‌المللی راه خواهند یافت. برگزاری متمرکز مسابقات و حضور نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در این رقابت‌ها ازجمله تفاوت‌های مهم این دوره با دوره‌های گذشته است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک رفاه کارگران مسابقات ملی مهارت حمایت بانک رفاه
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۷ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۳ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۲ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005b9P
tabnak.ir/005b9P