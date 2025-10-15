به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مسابقات با شعار "مسابقات ملی مهارت، جشن توانایی، خودباوری و خلاقیت نسل تازه‌ای از سازندگان ایران" برای نخستین بار به‌صورت متمرکز از ۲۴ تا ۲۸ مهر در شهر اصفهان برگزار می‌شود و بانک رفاه در راستای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه آموزش‌های مهارتی در کشور حضور فعالی در این رویداد دارد.

همچنین این بانک از طریق برپایی غرفه طی روزهای ۲۵ و ۲۶ مهر ماه در بخش نمایشگاهی رویداد در محل نمایشگاه بین‌المللی اصفهان، ضمن معرفی مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های خود در راستای حمایت از فعالان آموزش‌های مهارتی، برخی از خدمات و محصولات نوین تامین مالی ویژه مراکز و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

بانک رفاه کارگران با حضور در این نمایشگاه که از ساعت 9 الی 16 پذیرای علاقه‌مندان است، بستر ارتباط دوسویه با مدیران این آموزشگاه‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه آموزش‌های مهارتی به منظور توسعه تعاملات فی‌مابین را فراهم می‌کند.

مدیران بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه این بانک ضمن تشریح برخی از محصولات و خدمات گسترده بانک، پاسخگوی سوالات و موارد مطرح شده از سوی بازدیدکنندگان هستند.

لازم به ذکر است، بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده از سراسر کشور در مسابقات ملی مهارت حضور دارند و نفرات برتر به مسابقات بین‌المللی راه خواهند یافت. برگزاری متمرکز مسابقات و حضور نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای مختلف در این رقابت‌ها ازجمله تفاوت‌های مهم این دوره با دوره‌های گذشته است.