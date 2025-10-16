حجت الاسلام محمد سبزی؛ عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با اینکه طرح استیضاح نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به کجا انجامید، اظهار کرد: این طرح هنوز به کمیسیون نیامده و بررسی نشده و فقط در حد جمع آورری امضا بوده است.

وی افزود: تعداد امضاهای جمع آوری شده برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی حدود 50 امضا است.

بیشترین انتقادات به وزیر بحث گرانی گوشت و مرغ و عدم نظارت است

سبزی گفت: مهمترین انتقادات نسبت به وزیر جهاد کشاورزی، بحث افزایش قیمت ها بالاخص در حبوبات، گوشت، مرغ و ...، وضعیت نهاده ها، عدم نظارت است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته اعضای این کمیسیون با وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: شب گذشته در محل وزارتخانه با وزیر جلسه داشتیم و سوالات و انتقادات در این حوزه را مطرح کردیم. وزیر در پاسخ اعلام کرد که تمام تلاشمان را در رفع مشکلات به کار می گیریم.

وی ادامه داد: البته ناهماهنگی های بین دستگاهی هم وجود دارد و این مشکات مختص وزیر جهاد نیست. مشکلاتی در برنامه، بودجه و تخصیص ارز وجود دارد. خیلی از دستگاه ها در این زمینه نقش دارد و نباید همه تقصیرها را گردن وزیر جهاد کشاورزی انداخت.

نایب رئیس گروه تحقیق و تفحص از موضوع نهاده ها در وزارت جهاد کشاورزی گفت: در بحث نهاده ها دلالی هایی صورت گرفته است. افرادی هستنند که ارز را دریافت اما نهاده ها را به موقع وارد نمی کنند و این ارزها به نوعی سر از بازار آزاد در می آورد.

بیشترین فسادها در بحث نهاده ها و دارو رخ می دهد

سبزی ادامه داد: تحقیق و تفحص از بحث نهاده ها رای آورده و بنده نایب رئیس این گروه تحقیق و تفحص هستم. به زودی کار تفحص را شروع می کنیم تا مشخص بشود چه کسانی ارز را برده اند. بیشترین ارز امروز برای دارو و بحث نهاده ها اختصاص دارد و همچنین بیشترین فساد نیز در این زمینه ها است.

وی تاکید کرد: ما باید یک بار برای همیشه موضوع فساد را در بحث نهاده ها از بین ببریم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: در جلسه با وزیر انتقادات تندی را در خصوص عملکرد او مطرح کردیم. ما اعلام کردیم که باید هر چه سریع تر برای این مسائل چاره ای بیندیشند. در معاونت های وزارتخانه ناکارآمدها را تغییر بدهند.

ذخایر استراتژیکمان در وضعیت مناسبی است

سبزی تصریح کرد: الان ذخایری استراتژیکمان وضعیت مناسب و مطلوبی دارد. نهاده ها به اندازه کافی وارد کشور شده اما در مدیریت و بحث نظارت آنها مشکلات فراوانی را شاهد هستیم.

وی در پایان گفت: وزیر قول داد که به این موارد در سریع ترین زمان رسیدگی کند. باید ببینیم که در عمل چه کار خواهد کرد.