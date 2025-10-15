En
تحصیل دانشجویان خارجی در مناطق ممنوعه آزاد شد

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: با هماهنگی های انجام شده تحصیل دانشجویان بین الملل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مناطق ممنوعه امکان پذیر شد.
تحصیل دانشجویان خارجی در مناطق ممنوعه آزاد شد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ عباس قنبری باغستان معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان گفت: بر اساس سازوکار و هماهنگی ایجاد شده بین دستگاه‌های مسئول، تحصیل دانشجویان بین الملل در دانشگاه‌های مناطق ممنوعه امکان پذیر شده است و از این پس همچنین «مدت اقامت» آنها در کشور نیز به طول دوره تحصیلشان اعطاء خواهد شد.

قنبری باغستان افزود: هر دو مورد فوق بخشی از آیین نامه تسهیل جذب دانشجویان بین الملل مصوب ۱۴۰۳ هیات دولت است که با هماهنگی بین سازمان امور دانشجویان، وزارت کشور، واجا، فراجا و وزارت امور خارجه اجرایی شده و از هفته جاری اجرایی شده است.

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان افزود: با توجه به اعطاء اقامت به طول دوره تحصیل، محدودیت مربوط به «ورود و خروج از کشور» برای دانشجویان بین الملل نیز برداشته شده و دانشجویان بین الملل همچنین با دریافت مهر «خروج مکرر»، نیازی به درج مهر «خروج» از کشور برای هربار سفر به کشورشان نخواهد داشت.

وی ضمن قدردانی از تعامل و همراهی خوب دستگاه‌های ذیربط در عملیاتی کردن این دو اقدام مهم و اثرگذار در جذب دانشجویان بین الملل افزود: تمامی هماهنگی‌ها، فراهم سازی زیرساخت و اقدامات لجستیک مربوط به اجرایی سازی این خدمات فراهم شده و از سوی نهاد‌های بالادستی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سراسر کشور و استان‌های مختلف ابلاغ شده است.

معاون بورس و دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان همچنین از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که دارای مجوز جذب دانشجوی بین الملل هستند، خواست تا با هدف عملیاتی شدن این تسهیلات، همکاری نزدیک و مساعدی با دستگاه‌های اجرایی به ویژه در استان‌ها داشته باشند.

قنبری باغستان با اشاره به اینکه در حال حاضر هم افزایی و همگرایی خوبی بین تمامی دستگاه‌های دولتی و نظارتی برای جذب دانشجویان بین الملل وجود دارد، ابراز امیدواری کرد که با همین رویکرد تعاملی و هم افزایی خوبی که بین دستگاه‌ها ایجاد شده، سایر مفاد آیین نامه تسهیل جذب دانشجویان بین الملل را نیز اجرایی کرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
3
10
پاسخ
اولین عکس العمل اجرایی پس از توهین و مزاحمت دانشجویان عراقی !!! داریم کجا میریم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
5
پاسخ
ميشه مناطق ممنوعه را توضيح بديد؟!!
