بازدید فرماندهان شهید سپاه از مناطق موشکی

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u062d\u0645\u062f \u0628\u0627\u0642\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0644\u06cc \u062d\u0627\u062c\u06cc \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0628\u0627\u0642\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647\u060c \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0645\u0648\u0634\u06a9\u06cc \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0639\u0644\u06cc \u0641\u062f\u0648\u06cc \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u06cc \u06a9\u0644 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.