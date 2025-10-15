En
قیمت سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۳ مهر

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه در بازار امروز چهارشنبه ۲۳ مهر

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

قیمت طلا

بروزرسانی: چهارشنبه ۲۳ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

108,433,000

طلای 18 عیار / 740

106,987,000

طلای ۲۴ عیار

144,576,000

طلای دست دوم

106,987,290

آبشده کمتر از کیلو

469,780,000

مثقال طلا

469,730,000

انس طلا

4,142.88

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,124,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,059,800,000

نیم سکه تک فروشی

581,600,000

ربع سکه تک فروشی

322,600,000

سکه گرمی تک فروشی

169,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,073,000,000

نیم سکه (قبل 86)

535,000,000

ربع سکه (قبل 86)

270,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

63,470,000

حباب سکه بهار آزادی

15,830,000

حباب نیم سکه

51,380,000

حباب ربع سکه

57,160,000

حباب سکه گرمی

38,720,000
