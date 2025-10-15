En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عراقچی وارد اوگاندا شد

زیر امور خارجه صبح امروز چهارشنبه برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۲۵
| |
102 بازدید

ورود عراقچی به اوگاندا برای شرکت در اجلاس عدم تعهد

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح امروز (چهارشنبه) ۲۳ مهرماه برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نوزدهمبن نشست میان دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به ریاست وزیر امور خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیأت‌های عالیرتبه از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

سیدعباس عراقچی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بین‌المللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشورهای شرکت‌کننده دبدار و تبادل نظر خواهد کرد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جنبش عدم تعهد خبر فوری اوگاندا
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ارزیابی وزیر امور خارجه ایران از سفر به افغانستان
عکس: پوشش همسر عراقچی در یک نمایشگاه نقاشی
گزارش عراقچی از سفر پزشکیان به تاجیکستان
توییت جدید عراقچی درباره ارتباط ایران و هند
مشاور وزیر امور خارجه در امور بانوان منصوب شد
خداحافظی سفیر آلمان با عراقچی + عکس
وزیر امور خارجه:اعتماد به مذاکره نداریم
عراقچی به اوگاندا می‌رود
پیام قدردانی وزیر امور خارجه از رهبر انقلاب
رایزنی وزیران خارجه ایران و لبنان درباره پرواز مسافربری
عراقچی: هرگز از موضع ضعف پای میز مذاکره نمی‌رویم 
رایزنی تلفنی وزیران خارجه ایران و واتیکان
هشدار عراقچی یه نماینده سازمان ملل
آغاز نشست وزرای عدم تعهد در باکو با حضور ظریف
نشست وزیران جنبش عدم تعهد به کار خود پایان داد
آمریکا در صدد است برجام را به ورطه شکست بکشاند
رایزنی ظریف با معاون اول رییس‌جمهور ونزوئلا
۴ سند همکاری میان ایران و اوگاندا به امضا رسید
مخبر به اوگاندا می‌رود
دیدار ظریف با رئیس جمهور آذربایجان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8z
tabnak.ir/005b8z