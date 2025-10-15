عراقچی وارد اوگاندا شد

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح امروز (چهارشنبه) ۲۳ مهرماه برای شرکت در نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد وارد کامپالا پایتخت اوگاندا شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نوزدهمبن نشست میان دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به ریاست وزیر امور خارجه اوگاندا و با حضور وزرای خارجه و هیأت‌های عالیرتبه از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد برگزار خواهد شد.

سیدعباس عراقچی علاوه بر مشارکت در مباحث عمومی اجلاس و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات بین‌المللی، در حاشیه این اجلاس با وزرای خارجه کشورهای شرکت‌کننده دبدار و تبادل نظر خواهد کرد.

