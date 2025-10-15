En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

طرح «بنزین به نفر»، عملیاتی‌ترین گزینه رئیس جمهور

یکی از موضوعات تکراری این روزهای فضای مجازی، مسئله افزایش قیمت بنزین و تکذیب فوری آن از سوی دولت است؛ موضوعی که همگان به معیوب‌بودن شرایط فعلی مصرف بنزین اذعان دارند، اما کاری در راستای اصلاح این رویه غلط انجام نمی‌دهند.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۱۶
| |
881 بازدید
|
۱۱
طرح «بنزین به نفر»، عملیاتی‌ترین گزینه رئیس جمهور

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ پرونده بنزین روی میز دولت دارای سه گزینه است؛ افزایش قیمت بنزین با ایجاد سه نرخ در مصرف بنزین که احتمالاً پله یارانه‌ای برابر با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی شود و قیمت بنزین نرخ دوم معادل ۵ هزار تومان و قیمت نرخ آزاد و با کارت سوخت جایگاه‌داران نیز معادل ۱۰ هزار تومان باشد؛ این اولین گزینه روی میز دولت است که به طرح بنزین سه نرخی نیز شناخته می‌شود. 

دومین گزینه افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین در هر دو پله است که قیمت نرخ یارانه‌ای را به حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ آزاد را به حدود ۵ هزار تومان برساند و در مقابل کارت جایگاه حذف شود و هر ساله با نرخ تورم افزایش قیمت بنزین داشته باشیم. 

سومین گزینه روی میز دولت، تغییر شیوه توزیع یارانه بنزین است که به طرح بنزین به نفر نیز شناخته می‌شود. 

دو طرح اول، یعنی افزایش قیمت بنزین یا بنزین سه نرخی به دلیل عدم توجه به ماهیت مصرف و عدم بازدارندگی در کنترل مصرف بنزین با سیگنال‌دهی ناقص قیمتی و عدم ایجاد صرفه اقتصادی در بهینه‌کردن مصرف بنزین، به مانند طرح گران‌کردن بنزین در سال ۱۳۹۸ هیچ نتیجه اصلاحی در مصرف نخواهد داشت و صرفاً هزینه تورمی جدید به اقتصاد اضافه می‌کند. 

بالعکس دو طرح گران‌سازی بنزین یا سه نرخی کردن بنزین بدون تغییر در ماهیت توزیع یارانه بنزین که نوعی بی‌عدالتی و اعطای رانت به صاحبان خودروست؛ طرح بنزین به نفر موجب خواهد شد که هم توزیع یارانه بنزین عادلانه شود و هم بهینه‌سازی اختیاری مصرف به دلیل کسب منافع بیشتر رخ دهد. همچنین مسئله مصرف صنعت حمل و نقل یک بار برای همیشه از مصرف شخصی افراد تفکیک می‌شود و به تمامی خودروهای فعال در صنعت حمل و نقل یارانه سوخت جایگزین بنزین، یعنی یارانه سوخت CNG، LPG و برق تعلق می‌گیرد و تمامی خودروهای فعال در صنعت حمل و نقل مجهز به سوخت دوم می‌شوند که برای مصارف مرتبط با صنعت حمل و نقل روی سوخت جایگزین بنزین مصرف خواهند داشت و برای مصارف شخصی خود مبتنی بر سهمیه بنزین به نفر خود مصرف خواهند داشت. 

به این ترتیب بدون ایجاد شوک قیمتی، هر نوع مصرف درون صنعت حمل و نقل با سوخت جایگزین بنزین تأمین خواهد شد و در این میان، مصارف شخصی افراد که عمده مصرف خودروهای درون شهری را شامل می‌شود؛ دیگر باید مصرف بنزین مازاد اعتبار انرژی مبتنی بر یارانه بنزین به هر کد ملی را از جیب خود پرداخت کنند و مصرف خودرو به شکل تک سرنشینی به شدت کاهش خواهد یافت. 

در طرح بنزین به نفر علاوه بر اینکه هر فرد می‌تواند به اندازه یک لیتر بنزین در روز اعتبار انرژی دریافت خواهد کرد؛ هیچ تغییری در قیمت استفاده از صنعت حمل‌ونقل عمومی و خصوصی به دلیل تغییر قیمت بنزین ایجاد نخواهد شد. هر ایرانی به اندازه مصرف متعارف بنزین، یعنی ماهانه ۳۰ لیتر برای یک نفر و ماهانه ۱۲۰ لیتر برای یک خانواده چهار نفره بنزین یارانه‌ای دریافت خواهد کرد که در صورت عدم مصرف به قیمت نزدیک به قیمت آزاد در بازار مبادله بورس انرژی به فروش خواهد رساند و در عوض بالعکس یارانه نقدی، اعتبار بنزینی روزانه یک لیتر به هر کد ملی ارزش خود را با افزایش تورم از دست نخواهد داد و به این ترتیب مردم به جای مصرف بیشتر به صورت دلخواه و با انگیزه کسب منافع اقتصادی بیشتر، به سمت بهینه کردن مصرف بنزین خود خواهند رفت. 

صنعت حمل و نقل نیز که هر ساله به اندازه تورم، کرایه‌های خود را افزایش خواهد داد؛ سوخت جایگزین بنزین مورد استفاده در صنعت حمل و نقل نیز به همین میزان تورم هر ساله افزایش خواهد داشت، به این ترتیب به مشکل بنزین دچار نخواهد شد. همچنین مانیتورینگ مصرف و حضور خودروهای با تعداد مشخص و محدود در صنعت حمل و نقل نیز اجازه سیاستگذاری بهتر نظیر حذف خودروهای فرسوده از فعالیت در صنعت حمل و نقل را فراهم خواهد کرد. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بنزین کد ملی خبر فوری رئیس جمهور سهمیه بندی بنزین
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طرح «بنزین برای همه» و نگرانی مخاطبان تابناک؛ دولت شفاف سازی کند
خبری از گرانی قیمت بنزین نیست؛ فقط ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای هر کارت ملی
ویس کرمی: تغییری در سهمیه بندی بنزین نداریم
۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه امشب شارژ می‌شود
۶۰ لیتر سهمیه بنزین خرداد ماه امشب شارژ می‌شود
۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی امشب واریز می‌شود
طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار بررسی می‌شود
سهمیه بنزین مرداد امشب واریز می‌شود
طرح تغییر سهمیه بندی بنزین از خودرو به خانوار به کجا رسید؟ / دولت موافق است یا مخالف؟
اعلام یکباره خبر افزایش قیمت بنزین غافلگیرکننده بود
مراقب سهمیه ۳۶۰ لیتر بنزین باشید
جزئیات سهمیه بنزین جبرانی دولت به مردم از زبان وزیر نفت
امشب سهمیه بنزین شهریور واریز می‌شود
امشب منتظر واریز سهمیه بنزین باشید
مصرف بنزین کاهش یافت
اعلام زمان شارژ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اسفندماه
کاهش سهمیه پایه بنزین وانت‌بارها از ۲ ماه آینده
زمان واریز سهمیه بنزین اعلام شد
منتظر سهمیه بنزین تابستان باشیم؟
سهمیه تاکسی‌های دوگانه‌سوز 250 لیتر می شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
3
2
پاسخ
پرداخت یارانه بنزین به افرادی که خودرو ندارند مثل آن است به افرادی که فرزند ندارند کمک هزینه فرزندآوری بدهیم !!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
3
3
پاسخ
طرح بنزین به نفر فکربهتری هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
4
پاسخ
هر چند یه شوک عظیمه ولی باید یه جایی قیمت بنزین تغییر کنه . این همه سال اگه آروم آروم این کارو کرده بودن الان مثل چی تو گل نبودن . مملکت داری سواد و هنر میخواد که چندین دهه هست محرومیم ازش
ناشناس
|
France
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
3
پاسخ
در کشورهای پیشرفته شش ماه و شاید سالها بررسی و فکر کنند بعد یک روش را اجرایی می کنند اینجا ایران در طی دو جلسه طرحی خام را اجرایی و سالها درگیر رفع نواقص طرح اجرایی هستند در نهایت هم طرح را منتفی و ملغی اثر می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
3
پاسخ
ورود ماشین های روز رو به کشور بدون حق گمرکی های کلان آزاد کنید تا ببیند مصرف بنزین چقدر میاد پایین، تصادفات و کشته های تصادف کم می شود و هوای شهرهای آلوده چگونه پاک خواهند شد. یعنی واقعا اینقدر مهم هست که مافیای خودروهای داخلی رو راضی نگه دارید تا این منافع به ملت ایران نرسه؟ یه مرد پیدا نمیشه که برای یکبار جلوی این نامردها بایسته؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
2
4
پاسخ
نظرتون چیه اگه دولت خدمات پزشکی با نرخ دولتی رو متوقف کنه و به هر فرد ایرانی هزینه 2 بار سرماخوردگی در سال را بدهد. چون در شرایط فعلی این یک بی عدالتی و رانت برای افراد بیمار استکه هر چه بیشتر بیمار شوند بیشتر یارانه دریافت می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
3
پاسخ
بعد خانواری که بنزین نداره میره تو جایگاه بنزینشو آزاد میفروشه و دوباره سوختبری … خب مگه قبلا نکردید این کارو ، اون موقع میگفتن که بجای ماشین میره قاچاق ، آزاد کنند بره و کارت هم حذف بشه کجای دنیا کارت دارن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
3
پاسخ
ما هیچ طرحی را قبول نداریم همین طرح فعلی خوب است و دست نباید بخورد . دولت همه چیز را گران کرده یارانه ها را که قطع کرده حالا افتاده دنبال گران کردن قیمت بنزین تا تورم روی تورم ایجاد کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
1
3
پاسخ
بهترین کار،کم خرج ترین و مفید ترین راه،،کار آمد کردن و با ارزش کردن پول ملی هست و بقیه کارها فقط وقت،هزینه،و.....هدر میده
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
3
پاسخ
هر کاری کنید گران کنید هیچ چیز تغییر نمیکنه تورم و گرانی و فقر ادامه دارد چون با علم اقتصاد بیگانه هستید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8q
tabnak.ir/005b8q