En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«باند وحشت» تهران اعدام شدند

قوه قضاییه اعلام کرد: ۳ سارق مسلح سریالی تهران که در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.
کد خبر: ۱۳۳۴۴۱۳
| |
1932 بازدید
|
۱۰

«باند وحشت» تهران اعدام شدند

امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور که نام «باند وحشت» را روی خود گذاشته بودند و در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در بازه اردیبهشت سال ۱۴۰۳، چندین فقره سرقت مسلحانه مشابه در مناطق مختلف تهران از جمله جنت‌آباد، خیابان سردار جنگل، خیابان سیمون بولیوار و پونک گزارش شد.

بر اساس گزارش‌های اعلامی، سارقان مردان جوان ناشناسی بودند که با سلاح‌های جنگی وارد منازل شده و با خشونت و تهدید ساکنان اقدام به سرقت می‌کردند.

به گفته یکی از شکات، اعضای خانواده در منزل در حال استراحت بودند که ناگهان چند مرد با پوشش ماسک به همراه سلاح کلاشینکف و کلت‌های کمری وارد منزل شده و با گذاشتن سلاح روی پیشانی اعضای خانواده، درخواست پول و طلا می‌کردند.

در مورد دیگری اعضای یک خانواده در حال تماشای تلویزیون بوده‌اند که ناگهان افرادی با سلاح کلاشینکف، اسلحه کمری و با کلاه و ماسک با باز کردن در، وارد خانه شده و با تهدید اسلحه اقدام به جست‌وجوی خانه و سرقت اموال با ارزش کرده‌اند.

متهمان پس از دستگیری و در همان مراحل اولیه تحقیقات به اقدامات مجرمانه خود و سرقت‌های متعدد مسلحانه اقرار می‌کنند. همچنین در مواجهه حضوری، شکات نیز هویت متهمان را شناسایی می‌کنند.

در نهایت پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع شد؛ همچنین هر سه متهم به رد عین یا مثل اموال مسروقه محکوم شدند.

با درخواست فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این مرجع عالی قضائی پس از بررسی پرونده درخواست فرجام‌خواهی را رد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد.

پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی سارقان مسلحی که اقداماتشان منجر به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان شده بود، بامداد امروز اجرا شد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اعدام قتل قوه قضاییه باند وحشت سرقت های گنگستری سارق سلاح جنگی خفت گیری
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاتل پسرم باید اعدام شود
اعدام دو سارق مسلح در دزفول
قاتل زن مریوانی پس از ۲ سال قصاص شد
روند دادرسی پرونده تتلو کامل نشده است
نوه ام باید اعدام شود
آدم‌کشی مردان کینه جو در بروجرد
جاسوس رژیم صهیونسیتی اعدام شد
صدور حکم اعدام برای ۳ سارق خشن
ردپای یک قتل در پرونده سارقان مسلح
اعدام تازه‌ داماد
توبه‌ سارق مسلح برای نجات از اعدام
حکم قصاص قاتل یک سرباز وظیفه اجرا شد
ماجرای تکان دهنده دزدی که آدم کشت و کور شد
تصاویر چهار اعدام شده متهم به همکاری با «موساد»
لزوم بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر/خانواده محکومان فراموش نشوند!
معاون قوه قضاییه: محاربه داخل شهر هم محقق می‌شود
سرقت های گنگستری در ماهشهر اوج می گیرد!
اعتراف شکارچی راننده‌های اسنپ به قتل
راز قتلی که پس از ۵ سال آشکار شد
راز قتل قدیمی در پرونده سارق تیزرو لو رفت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
اخلالگران امنیت مردم باید مجازات می شدند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
قابل تقدیر .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
بروند به جهنم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
دمشون گرم پلیس مقتدر وقضات شجاع
ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
برای این برخورد تشکر میکنیم
اما کافی نیست و باید با تمام اراذل و اوباش همینطور محکم و سخت و قاطع برخورد بشه...
نیازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
احسسسنت .. درود بر قوه قضاییه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
واقعا اعدام برای اینجور آدمها تخفیفه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
باید این اراذل اوباش که با بیرحمی باعث ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشوند اعدام شوند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
این همه اعدام و اعلام آن برای کشور مفیده؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
0
0
پاسخ
امیدوارم در جهنم هم تا ابد بمونن
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ریزش دلار در یک ساعت
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۰ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8n
tabnak.ir/005b8n