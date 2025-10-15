«باند وحشت» تهران اعدام شدند

قوه قضاییه اعلام کرد: ۳ سارق مسلح سریالی تهران که در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.

امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی از اعضای اصلی باند سارقان خشن و مسلح سریالی در تهران و برخی شهرهای دیگر کشور که نام «باند وحشت» را روی خود گذاشته بودند و در فضای مجازی به «باند گنگسترها» معروف شده بودند بامداد امروز به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در بازه اردیبهشت سال ۱۴۰۳، چندین فقره سرقت مسلحانه مشابه در مناطق مختلف تهران از جمله جنت‌آباد، خیابان سردار جنگل، خیابان سیمون بولیوار و پونک گزارش شد.

بر اساس گزارش‌های اعلامی، سارقان مردان جوان ناشناسی بودند که با سلاح‌های جنگی وارد منازل شده و با خشونت و تهدید ساکنان اقدام به سرقت می‌کردند.

به گفته یکی از شکات، اعضای خانواده در منزل در حال استراحت بودند که ناگهان چند مرد با پوشش ماسک به همراه سلاح کلاشینکف و کلت‌های کمری وارد منزل شده و با گذاشتن سلاح روی پیشانی اعضای خانواده، درخواست پول و طلا می‌کردند.

در مورد دیگری اعضای یک خانواده در حال تماشای تلویزیون بوده‌اند که ناگهان افرادی با سلاح کلاشینکف، اسلحه کمری و با کلاه و ماسک با باز کردن در، وارد خانه شده و با تهدید اسلحه اقدام به جست‌وجوی خانه و سرقت اموال با ارزش کرده‌اند.

متهمان پس از دستگیری و در همان مراحل اولیه تحقیقات به اقدامات مجرمانه خود و سرقت‌های متعدد مسلحانه اقرار می‌کنند. همچنین در مواجهه حضوری، شکات نیز هویت متهمان را شناسایی می‌کنند.

در نهایت پس از تکمیل تحقیقات کیفرخواست پرونده صادر و به دادگاه ارجاع شد؛ همچنین هر سه متهم به رد عین یا مثل اموال مسروقه محکوم شدند.

با درخواست فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این مرجع عالی قضائی پس از بررسی پرونده درخواست فرجام‌خواهی را رد و حکم صادره را تأیید و ابرام کرد.

پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام امیر رضا قبادی، مجید حاتمی و سجاد حاتمی سارقان مسلحی که اقداماتشان منجر به ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان شده بود، بامداد امروز اجرا شد.

