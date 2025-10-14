En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای وزیر خارجه لهستان علیه ایران

وزیر خارجه لهستان با اتهام‌زنی علیه ایران درباره «ارسال پهپاد ایرانی به روسیه برای جنگ علیه اوکراین»، مدعی شد که ایران باید منابع خود را هدر ندهد و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۹۲
| |
1031 بازدید

ادعای وزیر خارجه لهستان علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان شامگاه سه‌شنبه در ادعایی پوچ و بی‌اساس گفت: «ایران باید هدر دادن منابع خود را متوقف کند و به یک کشور عادی تبدیل شود. همچنین، این به نفع خود ایران است که یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را دنبال کند.»

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه لهستان طی رویدادی در لندن با طرحی دروغین مبنی بر «رونمایی از پهپاد سرنگون‌شده شاهد-۱۳۶ در اوکراین»، از کشورهای اروپایی خواست که در حمایت از اوکراین «در مسیر خود باقی بمانند» و گفت امیدوار است «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا موشک‌های دوربرد «تاماهاوک» را برای تقویت حملات علیه زیرساخت‌های روسیه در اختیار کی‌یف قرار دهد؛ اقدامی که نشان از موضع خصمانه وزیر خارجه لهستان دارد زیرا او به جای انتخاب گفت‌وگو و دیپلماسی، به‌دنبال راهی برای طولانی‌تر کردن جنگ اوکراین است.

این اتهام‌زنی و ادعاهای رادوسلاو سیکورسکی درحالی مطرح می‌شوند که بارها وزارت امور خارجه ایران صراحتا اعلام کرده است که «ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست».

وزیر خارجه لهستان با اشاره به تجاوز ادعایی پهپادها بر فراز لهستان و جت‌های جنگنده بر فراز استونی گفت: «برای کمک به محافظت از اروپا، ارائه مهمات بیشتر مانند تجهیزات ضدهوایی، سلاح‌های کوتاه‌برد و میان‌برد به اوکراین ضروری است. البته هنوز مشخص نیست که آیا پهپادهای بر فراز کپنهاگ، روسی هستند یا خیر.»

سیکورسکی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال گسترش ابتکار عمل برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» برای مقابله با تجاوزهای ادعایی آینده، به رویترز اذعان کرد: «روسیه می‌تواند متاسفانه به اعماق اروپا برسد.»

وی افزود: «ما باید برای مقابله با آن آماده باشیم و بنابراین فکر می‌کنم عدم ایجاد ظرفیت ضد پهپاد و پهپاد در این روزها غیرمسئولانه خواهد بود.»

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه این ایده که کشورش به‌طور بالقوه یکی از اعضای ناتو را هدف قرار خواهد داد، «پوچ و مزخرف» توصیف کرده است.

سیکورسکی، منتقد دیرینه پوتین، ضمن آنکه از اروپا خواست برای حمایت از اوکراین برای سه سال دیگر نیز برنامه‌ریزی کند، گفت: «اوکراینی‌ها این جنگ را برای سه سال برنامه‌ریزی می‌کنند که اقدامی محتاطانه است. و ما باید پوتین را متقاعد کنیم که آماده‌ایم حداقل برای آن سه سال در این مسیر بمانیم.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
لهستان اتهام زنی ایران پهپاد پهپاد ایرانی روسیه اوکراین جنگ اوکراین خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طرح «دیوار پهپادی» اروپا چیست؟
فرودگاه مونیخ در محاصره پهپادهای ناشناس‌
استونی: روسیه با ۳ جنگنده حریم هوایی ما را نقض کرد
واکنش ترامپ به نقض حریم هوایی لهستان توسط روسیه
ادعای رسانه آمریکایی درباره پهپاد ایرانی شاهد
سلاح تازه‌ای که می‌تواند ۲۰۰ پهپاد را سرنگون کند! + عکس
پهپادهای روسی دوباره وارد آسمان لهستان شدند
پهپادهای روس را سرنگون کردیم/درخواست ورشو از ناتو
وزارت خارجه اوکراین کاردار ایران را احضار کرد
سفیر روسیه در لهستان احضار شد
ورود پهپادهای روسیه به شرق لهستان
سرعت بالای پهپادها در صحنه نبرد جنگ اوکراین
شوک پهپاد جدید ایران به جهان
داستان پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین چیست؟
واکنش لهستان به حمله روسیه به نزدیکی مرز این کشور
قدیروف: بعد از اوکراین نوبت لهستان است
تکرار ادعاهای بی‌اساس زلنسکی علیه ایران
پهپاد‌های جنگی ایران در جنگ اوکراین به کمک روسیه می‌روند؟!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ریزش دلار در یک ساعت
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
چه کسانی می‌توانند در آزمون استخدامی ایثارگران شرکت کنند؟
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b8S
tabnak.ir/005b8S