ادعای وزیر خارجه لهستان علیه ایران

وزیر خارجه لهستان با اتهام‌زنی علیه ایران درباره «ارسال پهپاد ایرانی به روسیه برای جنگ علیه اوکراین»، مدعی شد که ایران باید منابع خود را هدر ندهد و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشد.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، «رادوسلاو سیکورسکی» وزیر امور خارجه لهستان شامگاه سه‌شنبه در ادعایی پوچ و بی‌اساس گفت: «ایران باید هدر دادن منابع خود را متوقف کند و به یک کشور عادی تبدیل شود. همچنین، این به نفع خود ایران است که یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را دنبال کند.»

بنا بر این گزارش، وزیر خارجه لهستان طی رویدادی در لندن با طرحی دروغین مبنی بر «رونمایی از پهپاد سرنگون‌شده شاهد-۱۳۶ در اوکراین»، از کشورهای اروپایی خواست که در حمایت از اوکراین «در مسیر خود باقی بمانند» و گفت امیدوار است «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا موشک‌های دوربرد «تاماهاوک» را برای تقویت حملات علیه زیرساخت‌های روسیه در اختیار کی‌یف قرار دهد؛ اقدامی که نشان از موضع خصمانه وزیر خارجه لهستان دارد زیرا او به جای انتخاب گفت‌وگو و دیپلماسی، به‌دنبال راهی برای طولانی‌تر کردن جنگ اوکراین است.

این اتهام‌زنی و ادعاهای رادوسلاو سیکورسکی درحالی مطرح می‌شوند که بارها وزارت امور خارجه ایران صراحتا اعلام کرده است که «ارسال سلاح و پهپاد علیه اوکراین سیاست ما نیست».

وزیر خارجه لهستان با اشاره به تجاوز ادعایی پهپادها بر فراز لهستان و جت‌های جنگنده بر فراز استونی گفت: «برای کمک به محافظت از اروپا، ارائه مهمات بیشتر مانند تجهیزات ضدهوایی، سلاح‌های کوتاه‌برد و میان‌برد به اوکراین ضروری است. البته هنوز مشخص نیست که آیا پهپادهای بر فراز کپنهاگ، روسی هستند یا خیر.»

سیکورسکی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال گسترش ابتکار عمل برای ایجاد یک «دیوار پهپادی» برای مقابله با تجاوزهای ادعایی آینده، به رویترز اذعان کرد: «روسیه می‌تواند متاسفانه به اعماق اروپا برسد.»

وی افزود: «ما باید برای مقابله با آن آماده باشیم و بنابراین فکر می‌کنم عدم ایجاد ظرفیت ضد پهپاد و پهپاد در این روزها غیرمسئولانه خواهد بود.»

«ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه این ایده که کشورش به‌طور بالقوه یکی از اعضای ناتو را هدف قرار خواهد داد، «پوچ و مزخرف» توصیف کرده است.

سیکورسکی، منتقد دیرینه پوتین، ضمن آنکه از اروپا خواست برای حمایت از اوکراین برای سه سال دیگر نیز برنامه‌ریزی کند، گفت: «اوکراینی‌ها این جنگ را برای سه سال برنامه‌ریزی می‌کنند که اقدامی محتاطانه است. و ما باید پوتین را متقاعد کنیم که آماده‌ایم حداقل برای آن سه سال در این مسیر بمانیم.»