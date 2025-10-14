En
واکنش تهران به تداوم جنایات رژیم اسرائیل در غزه

وزارت امور خارجه ایران نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به‌رغم اعلام آتش‌بس در این منطقه هشدار داد.
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک موضع گیری رسانه ای، حملات و تعرضات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در نوار غزه  ظرف ۲۴ ساعت گذشته را که منجر به شهید و مجروح شدن حداقل ۱۰ نفر شد، همچنین تخریب باغ‌های زیتون و سوزاندن منازل مسکونی و هتک حرمت مسجدالاقصی توسط شهرک‌نشینان افراطی صهیونیست را محکوم کرد و خواستار پاسخگویی ضامنان آتش‌بس و وادارکردن رژیم صهیونیستی به توقف جنایات خود شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری عادت همیشگی رژیم  اشغالگر در نقض عهد و سوء استفاده از فرصت آتش‌بس‌های اعلامی برای تداوم اقدامات مجرمانه خود علیه فلسطینیان، نسبت به پیامدهای هرگونه بی‌عملی ضامنان آتش‌بس در قبال تعرضات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه هشدار داد.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل غزه
