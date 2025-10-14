En
مدارس مشهد فردا، چهارشنبه تعطیل است

کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گردوغبار استان خراسان رضوی، نظر به پیش‌بینی هواشناسی استان مبنی بر ماندگاری آلاینده‌های گردوغبار، آموزش حضوری در تمامی مقاطع تحصیلی در مشهد را برای فردا (چهارشنبه ۲۳ مهر) در دو نوبت صبح و عصر تعطیل اعلام کرد.
مدارس مشهد فردا، چهارشنبه تعطیل است

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، بر اساس مصوبات این کارگروه، ورزش و فعالیت‌های بدنی نیز در روز چهارشنبه ممنوع اعلام شد.

علاوه بر این مقرر شد اداره‌کل آموزش و پرورش استان در روزهای آتی به‌محض صدور هشدار خود مراقبتی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دبیر کارگروه مدیریت شرایط اضطرار گرد و غبار استان خراسان رضوی، نسبت به تعطیلی ساعت ورزش در فضای باز برای حفظ سلامت دانش آموزان در شرایط اضطرار، اقدام نمایند.

این کارگروه از تمامی شهروندان درخواست کرد علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیرضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با پیامدهای پدیده گرد و غبار پیشگیری کنند.

در این شرایط تمامی افراد به‌ویژه افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر خودداری کنند.

همچنین شهرداری مشهد بایستی از طریق سامانه ها و بلندگوها و تلویزیون‌های شهری داخل پارک نسبت به صدور هشدار تعطیلی هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز اقدام کند.

در جلسه کارگروه مقرر شد بر اساس هشدار صادر شده، دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را سریعاً انجام داده و همچنین دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به استقرار پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال احمر با جانمایی مناطق آلوده‌تر و پرتردد اقدام کند. 

اعلام این مصوبات به منزله ابلاغ رسمی به کلیه دستگاه‌ها و نهادهاست. همچنین این کارگروه از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش ترددها و رعایت هشدارهای خود مراقبتی را فراهم کنند.

