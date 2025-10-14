En
جزئیات تصادف کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ‌فسا + عکس

رئیس پلیس راه شمال استان فارس از فوت پنج نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا بر اثر برخورد سه خودرو در مسیر فسا به داراب خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۵۲
| |
798 بازدید

جزئیات تصادف کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ‌فسا + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، صادق سلیمی بیان کرد: صبح امروز ۲۲ مهر در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در محور مواصلاتی فسا به داراب، بلافاصله ماموران به همراه دیگر نیروهای امدادی برای بررسی حادثه به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران در بررسی‌های اولیه مشاهده کردند یک دستگاه کامیون با سواری پژو پارس با پنج سرنشین (از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان فسا) به شدت برخورد کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از پلیس در روز سه‌شنبه ۲۲ مهر،‌ رئیس پلیس راه شمالی استان فارس با بیان اینکه یک سواری پراید نیز در این تصادف در کنار هر دو خودرو بوده و آسیبی نیز ندیده است، تصریح کرد: در این حادثه راننده و هر چهار سرنشین سواری پژو در دم فوت کرده‌اند.

سلیمی با بیان اینکه علت این تصادف توسط کارشناسان در دست بررسی است، به رانندگان هشدار داد از عجله و شتاب بی مورد حین رانندگی خودداری و برای حفظ سلامتی خود و همسفران به قوانین رانندگی احترام بگذارند تا شاهد چنین حوادث دلخراش نباشیم.

