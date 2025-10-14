En
جولان بن گویر در مسجدالاقصی

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی باردیگر وارد مسجدالاقصی شد و این مکان مقدس را مورد هتاکی قرار داد.
جولان بن گویر در مسجدالاقصی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی باردیگر مسجدالاقصی را مورد هتاکی قرار داد.

وی امروز سه شنبه به همراه شمار زیادی از شهرک نشینان وارد مسجدالاقصی شد. این دومین هتاکی او ظرف هفته جاری محسوب می‌شود که همزمان با اعیاد یهودی است.

او تحت تدابیر شدیدی نظامیان صهیونیست وارد مسجدالاقصی شد.

اداره اوقاف اسلامی در قدس در بیانیه‌ای اعلام کرد که بن گویر به همراه ده‌ها شهرک نشین وارد محوطه‌های مسجدالاقصی شده و مراسم تلمودی انجام داد.

در این بیانیه تاکید شده است که نظامیان اشغالگر مانع از ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجد در زمان حضور بن گویر شدند.

وزارت خارجه اردن این هتاکی بن گویر را محکوم کرد و آن را اقدامی تحریک آمیز و خطرناک و غیرقابل قبول توصیف کرد.

