\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u06cc\u0627\u0633\u0631 \u0622\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0648\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0628\u0627 \u0637\u0631\u062d \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0648 \u0627\u0633\u0645 \u0627\u0639\u0636\u0627\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0627\u0634 \u0631\u0648 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0631\u062f.\n\u06cc\u0627\u0633\u0631 \u0622\u0633\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0646\u0642\u0644 \u0648 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644\u0627\u062a \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u0648\u0633\u062a\u060c \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0632\u0648\u062f \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u062a\u06cc\u0645 \u062c\u0627 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646 \u0641\u06cc\u06a9\u0633 \u0622\u0628\u06cc \u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u0634\u0648\u062f.