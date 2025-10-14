En
زمان انجام قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک رفاه کارگران در سال جاری اعلام شد

مراسم سی‌ونهمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی و ارزی بانک رفاه کارگران (سال 1404) در روز شنبه 26 مهر ماه سال جاری برگزار می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مراسم با حضور هیئت نظارت شامل نمایندگان دادستان کل کشور و بانک مرکزی ج.ا.ا و جمعی از مدیران عالی این بانک برگزار و حدود 300 هزار حساب قرض‌الحسنه به عنوان برندگان این قرعه‌کشی انتخاب می‌شود. 

بر اساس این گزارش، جوایز ارزنده این دوره از قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به مناسبت شصت‌وپنجمین سالگرد تاسیس بانک رفاه کارگران شامل ۱۰۶۵ فقره جایزه ویژه نقدی هر یک به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید خودرو ساخت داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش ۱ میلیارد ریال، ۱۰۶۵ فقره کمک‌ هزینه خرید صنایع دستی هر یک به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال و حدود 300.000 جایزه نقدی 10 میلیون ریالی است.

حفظ حداقل موجودی یک میلیون ریال طی سه ماه یا ۹۰ روز متوالی از تاریخ اول فرودین ماه ۱۴۰۳ تا پایان ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی یک میلیون ریال در روز برگزاری قرعه‌کشی و همچنین داشتن کد شهاب، از شرایط اصلی شرکت در این قرعه‌کشی است.

امتیاز هر حساب بر مبنای مانده هر ۵۰ هزار ریال در پایان روز معادل یک امتیاز از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۳ لغایت ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴ محاسبه می‌شود.

