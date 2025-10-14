En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ریزش دلار در یک ساعت

نرخ دلار در معاملات امروز و تنها در یک ساعت با سقوطی سریع و قابل‌توجه مواجه شد؛ به‌طوری که از زمان بازگشایی بازار در ساعت ۱۱ صبح تاکنون حدود ۱۲۰۰ تومان افت کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۴۳۱۱
| |
423 بازدید
ریزش دلار در یک ساعت

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مسیر حرکت دلار در هفته جاری به شکل محسوسی تغییر کرده است. پس از هفته‌ها رشد پرشتاب و ثبت سقف‌های جدید قیمتی، حالا نشانه‌های یک فاز اصلاحی قدرتمند نمایان شده است.

کاهش پی‌درپی نرخ در کمتر از ۲۴ ساعت و عبور از مرز‌های حمایتی، سیگنالی است از چرخش انتظارات معامله‌گران و افزایش فشار عرضه در بازار. این تحولات می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه در تعیین نرخ ارز و انتظارات تورمی باشد.

روند نزولی نرخ دلار

بازار ارز از اواخر هفته گذشته وارد یک فاز جدید شده است؛ فازی که در آن فشار عرضه و تعدیل انتظارات تورمی، جهت حرکت نرخ را معکوس کرده است.

دلار که در روز‌های گذشته به آستانه سقف‌های مقاومتی رسیده بود، از دیروز روند اصلاحی قدرتمندی را آغاز کرد و از اوج ۱۱۲ هزار تومان تا محدوده ۱۰۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرده است.

کاهش ۱۲۰۰ تومانی از ابتدای امروز نیز این روند را تثبیت کرده است. دلار در حال حاضر در آستانه ورود به کانال ۱۰۸ هزار تومانی قرار دارد.

تحلیل عوامل مؤثر بر ریزش

کارشناسان اقتصادی معتقدند سه عامل زیر در شرایط فعلی منحر به افت قیمت‌ها در بازار ارز شده است.

۱- افزایش عرضه و مداخله هدفمند بازارساز

به گفته فعالان بازار، عرضه پرحجم اسکناس ارزی و کنترل‌های دقیق‌تر بر تقاضای غیرواقعی، یکی از عوامل اصلی افت سریع نرخ بوده است. شکاف میان دلار و تتر نیز در روز‌های اخیر کاهش یافته که این خود نشان‌دهنده کنترل جریان نقدی در بازار است.

۲- تعدیل انتظارات تورمی

هم‌زمان با تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت کاهش یافته است. همین عامل باعث شده تقاضای سفته‌بازی برای دلار عقب‌نشینی کند و معامله‌گران از موقعیت‌های خرید به موقعیت‌های فروش چرخش کنند.

۳- اثر روانی سقف تاریخی و فشار فروش

رسیدن نرخ دلار به محدوده سقف تاریخی باعث فعال شدن سفارش‌های فروش و استاپ معامله‌گران بزرگ شد. در نتیجه بازار با موج دوم عرضه مواجه شده است.

بازار ارز وارد فاز اصلاح شده است

یک کارشناس اقتصادی افگفت: ریزش ۳۰۰۰ تومانی قیمت دلار در کمتر از ۲۴ ساعت نشان می‌دهد که دلار به محدوده‌های اشباع رسیده بود و بازار توان تحمل قیمت‌های بالا را نداشت.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این اصلاح قیمتی اگر با ادامه سیاست‌های کنترلی همراه شود، می‌تواند نرخ را تا کانال ۱۰۵ هزار تومان نیز پایین ببرد.

وی افزود: بازار ارز معمولاً بعد از یک دوره رشد تند، وارد فاز اصلاح زمانی یا قیمتی می‌شود. اگر فشار فروش ادامه‌دار شود و انتظارات تورمی مهار گردد، احتمال افت‌های بیشتر در روز‌های آینده هم وجود دارد.

تغییر فاز در بازار ارز

کاهش بیش از ۳ هزار تومانی نرخ دلار در کمتر از یک روز، نشانه‌ای از تغییر فاز روانی و عملیاتی در بازار ارز است.

در شرایط فعلی، بازارساز دست بالا را دارد و احتمال ورود نرخ به کانال ۱۰۸ هزار تومان افزایش یافته است.

با این حال، پایداری این روند به رفتار معامله‌گران و شدت مداخلات رسمی در روز‌های آینده بستگی دارد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار بازار ارز تتر تورم افت قیمت
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت روز ارز و سکه
قیمت دلار و یورو امروز سه‌شنبه ۲۲ مهر +جدول
قیمت دلار امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۶ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۱ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005b79
tabnak.ir/005b79