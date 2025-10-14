En
جزئیات آتش سوزی در خیابان سعدی تهران

ملکی افزود: آتش‌نشانان در مدت کمتر از پنج دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند که در یک ساختمان ۲.۵ طبقه، طبقه همکف که فروشگاه لوازم پلیمری و ساختمانی بود سالم مانده، اما طبقه فوقانی و نیم‌طبقه بالایی که بخش اداری مجموعه محسوب می‌شد، دچار آتش‌سوزی در بالابر و تابلو برق و سیم‌کشی‌ها شده است.
جزئیات آتش سوزی در خیابان سعدی تهران

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: ساعت ۴:۱۶ دقیقه بامداد امروز حادثه آتش‌سوزی در یک مغازه و قسمت اداری به نشانی خیابان سعدی، خیابان ناظم‌الاطباء به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران، وی افزود: آتش‌نشانان در مدت کمتر از پنج دقیقه به محل رسیده و مشاهده کردند که در یک ساختمان ۲.۵ طبقه، طبقه همکف که فروشگاه لوازم پلیمری و ساختمانی بود سالم مانده، اما طبقه فوقانی و نیم‌طبقه بالایی که بخش اداری مجموعه محسوب می‌شد، دچار آتش‌سوزی در بالابر و تابلو برق و سیم‌کشی‌ها شده است.

به گفته ملکی، در قسمت اداری به دلیل وجود پارتیشن‌ها، میز و صندلی، تجمع زیادی از دود شکل گرفته بود و دود به طبقات فوقانی که شامل یک مهمان‌پذیر و هتل با مسافران متعدد بود، سرایت کرده بود.

مهار آتش سوزی توسط آتش نشانان

سخنگوی آتش‌نشانی تهران ادامه داد: آتش‌نشانان به‌صورت هم‌زمان با عملیات اطفای حریق، به طبقات هتل مراجعه کردند و موفق شدند ۸۵ نفر از آقایان و بانوان حاضر در اتاق‌ها را با احتیاط کامل و سلامت کامل از محل خارج کرده و به مکان امن منتقل کنند.

ملکی گفت: خوشبختانه آتش در مدت کوتاهی مهار و از گسترش آن به بخش‌های هتل و مهمان‌پذیر جلوگیری شد و تنها دود و حرارت تا حدودی به این قسمت‌ها نفوذ کرده بود. عملیات پس از تخلیه کامل دود و ایمن‌سازی در ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح به پایان رسید.

وی با اشاره به نکته ایمنی مهم در اماکن تجمعی اظهار کرد: در برخی از ساختمان‌ها مانند هتل‌ها، برج‌های مسکونی یا باشگاه‌ها، در بخش‌های پایین‌تر انبار یا فروشگاه‌هایی وجود دارد که مواد قابل اشتعال در آنها نگهداری می‌شود. در چنین شرایطی، در صورت بروز حریق، دود و حرارت به‌راحتی به طبقات بالایی نفوذ می‌کند و وضعیت را بحرانی می‌سازد.

ملکی تأکید کرد: استفاده از در‌های ضد دود، سیستم‌های اعلام و اطفای حریق و فن‌های فشار مثبت برای جلوگیری از انتشار دود و حرارت در این اماکن ضروری است تا از خطر برای افراد جلوگیری شود.

