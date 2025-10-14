En
راهکاری هوشمند برای «گزارش مالی» در اپلیکیشن بلو

لیست پیامک‌های واریز و برداشت از حساب‌تان را باز کنید، از میان ۲۰ تراکنش قبلی چند مورد به یاد می‌آورید که دقیقا برای خرید چه چیزی بوده؟ همه ما به صورت روزانه مخارجی داریم که برای آن‌ها کارت می‌کشیم یا از اپلیکیشن‌های بانکی استفاده می‌کنیم.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بلوبانک سامان خرید شارژ، پرداخت دُنگ کافه به دوستمان، کنار گذاشتن مبلغی به عنوان پس‌انداز و ... پشت هر تراکنش قصه‌ای وجود دارد که گاهی اوقات به دست فراموشی سپرده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین سرویس‌هایی که بانک‌ها می‌توانند ارائه کنند گزارش دخل و خرج روزانه است. این قابلیت در اپلیکیشن بلو به شکلی ساده‌ ارائه شده؛ بلو با قرار دادن طراحی قابلیت «گزارش مالی» مسیر راحتی برای محاسبه دخل و خرج ایجاد کرده و تجربه کاربران خود در این حوزه را به سطحی جدید ارتقا داده است. سرویسی که به صورت هوشمند محل هزینه‌ها را تشخصی می‌دهد و درآمد و هزینه‌ها را در دسته‌بندی‌های مختلف به کاربر نمایش می‌دهد و امکان تغییرات دستی را برای کاربران فراهم می‌کند. در این گزارش به جزئیات ان قابلیت در اپلیکیشن بلو اشاره می‌کنیم.

حساب و کتاب هوشمند

دسترسی به گزارش مالی در اپلیکیشن بلو بسیار راحت‌ است: وارد اپلیکیشن بلو شوید و با انتخاب خانه از نوار پایین صفحه با لمس گزینه گزارش مالی وارد این بخش شوید. بلو در بخش گزارش مالی همه‌چیز را به طور شفاف دسته‌بندی کرده و به صورت منظم نمایش می‌دهد. با یک نگاه به راحتی می‌توانید هزینه‌ها و درآمدهای خود را ببینید و برای تحلیل رفتار مالی خود می‌توانید گزارش‌های مالی خود را به صورت ماهانه یا هفتگی مشاهده کنید. با ورود به بخش گزارش مالی گزینه تنظیمات را (از گوشه چپ/بالا) انتخاب کنید و گزارش هزینه و درآمد خود را به صورت هفتگی یا ماهانه تنظیم کنید؛ در صورت انتخاب گزارش ماهانه می‌توانید روز اول ماه را به دلخواه خود تغییر دهید. در این سرویس همه هزینه‌ها و درآمدها دسته‌بندی شده و به تفکیک در بخش‌های مختلفی از جمله انتقال وجه، خرید روزانه، کافه و رستوران، زیبایی و سلامت، اقساط وام، رفت و آمد و .... نمایش داده می‌شوند. این سرویس به ما کمک مي‌کند تا تصویر دقیقی از درآمد و هزینه‌ ماهانه‌مان داشته باشیم و دخل و خرجمان را مدیریت کنیم.

حساب و کتاب شخصی‌سازی شده

یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب قابلیت گزارش مالی در اپلیکیشن بلو امکان تغییرات به صورت شخصی‌سازی شده روی تراکنش‌هاست؛ این قابلیت به شما اجازه می‌دهد که با هشتگ زدن روی تراکنش‌هایتان دسته‌بندی‌های مخصوص خود را ایجاد کنید. پس از انجام هر تراکنش می‌توانید برای آن یک یا چند هشتگ در نظر بگیرند. برای مثال در طول سفر می‌توانید همه مخارج خود را با استفاده از هشتگ«#سفر» از بقیه هزینه‌ها جدا کنید و بعدا با یک جستجوی ساده همه هزینه‌های مربوط به سفرتان را به صورت جمعی مشاهده کنید. مجموع هشتگ‌های مورد استفاده را می‌توانید در همان بخش گزارش مالی در اپلیکیشن بلو پیدا کنید. استفاده از هشتگ علاوه بر اینکه به شما کمک می‌کند تراکنش‌هایتان را به شکل شخصی و دقیق مدیریت کنید، به شما این امکان را می‌دهد که به هزینه‌های مرتبط با یک موضوع خاص دسترسی سریع‌تری داشته باشید.

جستجوی ساده

در اپلیکیشن بلو علاوه‌بر قابلیت هشتگ زدن روی تراکنش‌ها، امکان جستجو تراکنش‌ها از طریق عنوان تراکنش، شرح تراکنش و یا تاریخ تراکنش نیز وجود دارد. این سرویس در صفحه خانه در اپلیکیشن بلو قابل دسترسی است. در گوشه بالای سمت راست، با فشردن گزینه جستجو، وارد بخش جستجوی تراکنش‌ها شوید. در این قسمت علاوه‌بر دسته‌بندی‌هایی از جمله «واریز، برداشت، خرید، انتقال وجه، قبض، برداشت نقدی و شارژ و بسته می‌توانید میان همه تراکنش‌ها یا یکی از این دسته‌بندی‌ها جستجو کرده و تراکنش مد نظر خود را پیدا کنید.

قابلیت «گزارش مالی» در اپلیکیشن بلو با ارائه یک سیستم هوشمند و کاربردی، مدیریت درآمدها و هزینه‌های روزانه را به سطحی جدید ارتقا داده است. این سرویس نه‌تنها با دسته‌بندی خودکار تراکنش‌ها، یک دید شفاف و منظم از وضعیت مالی (به صورت هفتگی یا ماهانه) در اختیار کاربران قرار می‌دهد، بلکه با ویژگی‌های شخصی‌سازی‌شده مانند هشتگ‌گذاری، امکان مدیریت و تفکیک دلخواه تراکنش‌ها را برای کاربران فراهم می‌کند؛ به‌علاوه، با ارائه ابزار جستجوی پیشرفته دسترسی سریع و ساده به جزئی‌ترین تراکنش‌ها را برای کاربران فراهم کرده است. در مجموع، بلو با این قابلیت، ابزاری جامع و منعطف برای کنترل دقیق‌تر و آگاهانه‌تر دخل و خرج کاربران ارائه می‌دهد و مسیری آسان برای تحلیل و بهبود رفتار مالی ایجاد کرده است.

