به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، فینتک، یا فناوری مالی، مفهومی است که امروزه در همه جای جهان نام آن شنیده میشود. از پرداختهای موبایلی گرفته تا بانکداری آنلاین و رمزارزها، این فناوری زندگی میلیونها نفر را تغییر داده است. با ورود شرکتهای نوپا و بانکهای دیجیتال، افراد دیگر نیازی به رفتن به شعبههای سنتی بانک ندارند و میتوانند تمام امور مالی خود را از طریق گوشی هوشمند مدیریت کنند.
همین سادگی و سرعت باعث شده سرمایهگذاران و بانکهای سنتی توجه ویژهای به فینتک داشته باشند. به گفته گزارشها، بازار جهانی فینتک در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار ارزش داشته و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۲ به بیش از ۱.۱ تریلیون دلار برسد. این رشد نشان میدهد که فینتک دیگر یک روند گذرا نیست، بلکه یک تحول بلندمدت در نظام مالی جهانی است.
بانکهای دیجیتال یا Neobankها نمونهای از نوآوریهای فینتک هستند. بانکهایی مثل Revolut، N26 و Optasia خدمات بانکی را بدون نیاز به شعب فیزیکی ارائه میدهند. کاربران میتوانند حساب باز کنند، کارت اعتباری دریافت کنند، پول منتقل کنند و حتی وام بگیرند، همه از طریق اپلیکیشن موبایل.
به عنوان مثال، Revolut بیش از ۶۵ میلیون کاربر در ۴۰ کشور دارد و به دنبال گسترش خدمات و دریافت مجوز بانکداری کامل است. این بانکها با ارائه تجربه سریع و ساده، نسل جدیدی از مشتریان را جذب کردهاند که کمتر به بانکهای سنتی اعتماد دارند.
یکی از عوامل اصلی رشد فینتک، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین است. سیستمهای AI در فینتک میتوانند تحلیل ریسک کنند، تراکنشهای مشکوک را شناسایی نمایند و حتی پیشنهادات مالی شخصیسازی شده ارائه دهند.
بازار هوش مصنوعی در فینتک در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۷ میلیارد دلار ارزش داشته و انتظار میرود تا سال ۲۰۳۳ به ۷۰ میلیارد دلار برسد. علاوه بر AI، فناوریهای بلاکچین و RegTech هم نقش مهمی در امنیت، شفافیت و کارایی خدمات مالی دارند.
مثالی دیگر Optasia است، بانکی دیجیتال مستقر در دبی که قصد دارد با عرضه اولیه عمومی، ۳۷۵ میلیون دلار سرمایه جذب کند. این اقدام نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به آینده فینتک و ظرفیت رشد این صنعت در سطح جهانی است.
فینتک مزایای متعددی دارد:
دسترسی آسانتر به خدمات مالی: مردم در کشورهای در حال توسعه میتوانند بدون مراجعه حضوری به بانک، حساب باز کنند و تراکنش انجام دهند.
سرعت و راحتی: تراکنشهای مالی در کسری از ثانیه انجام میشوند و تجربه کاربری بسیار روان است.
نوآوری در محصولات مالی: از وامهای دیجیتال گرفته تا سرمایهگذاری خودکار، گزینههای بیشتری در اختیار کاربران است.
کاهش هزینهها: حذف شعب فیزیکی و فرآیندهای سنتی باعث کاهش هزینههای بانکها و کاربران میشود.
این مزایا باعث شده است که فینتک نه تنها مشتریان جدید جذب کند، بلکه بانکهای سنتی نیز به سمت همکاری با استارتاپهای فینتک بروند.
با وجود مزایا، فینتک با چالشهایی نیز روبهرو است:
امنیت سایبری: با افزایش تراکنشهای دیجیتال، هکرها نیز فعالتر شدهاند و امنیت دادهها اهمیت زیادی پیدا کرده است.
مقررات و قانونیسازی: شرکتهای فینتک که در چندین کشور فعالیت میکنند، باید با قوانین متفاوت هر کشور هماهنگ شوند.
اعتماد مشتریان: هرچند تجربه دیجیتال راحت است، اما برخی کاربران هنوز به بانکهای سنتی اعتماد بیشتری دارند.
این چالشها نشان میدهند که رشد فینتک تنها وابسته به نوآوری نیست، بلکه نیازمند مدیریت ریسک، امنیت و سیاستگذاری هوشمندانه نیز هست.
بازار فینتک در آسیا، آمریکا و اروپا رشد چشمگیری داشته است:
آسیا: بیشترین تعداد استارتاپهای فینتک در چین و هند قرار دارد و سرمایهگذاریهای کلان در این مناطق انجام میشود.
آمریکا: آمریکا با داشتن بانکهای دیجیتال پیشرو و استارتاپهای فعال، سهم قابل توجهی از درآمد جهانی فینتک را دارد.
اروپا: اروپا با مقررات شفاف و زیرساختهای دیجیتال توسعهیافته، محیطی مناسب برای نوآوریهای فینتک فراهم کرده است.
نکته جالب این است که با وجود کاهش سرمایهگذاری در نیمه اول ۲۰۲۵ (۴۴.۷ میلیارد دلار)، درآمد شرکتهای فینتک ۲۱٪ رشد داشته و ۶۹٪ از شرکتهای عمومی به سودآوری رسیدهاند. این نشان میدهد که حتی در شرایط چالشزا، فینتک به رشد و توسعه خود ادامه میدهد.
آینده فینتک ترکیبی از نوآوری، تکنولوژی و همکاری با بانکهای سنتی خواهد بود. انتظار میرود که: خدمات مالی شخصیتر و مبتنی بر دادههای هوشمند ارائه شود. بانکداری بدون شعبه گسترش یابد و مردم بیشتر به ابزارهای دیجیتال وابسته شوند. همکاری بین بانکهای سنتی و استارتاپهای فینتک افزایش یابد. استفاده از AI و بلاکچین امنیت و کارایی تراکنشها را بیشتر کند.
این روندها نشان میدهند که فینتک نه تنها تغییرات کوتاهمدت ایجاد کرده، بلکه مسیر سلطه جهانی در خدمات مالی دیجیتال را هموار کرده است.
صنعت فینتک امروز، پلی بین نوآوری و سلطه جهانی در نظام مالی است. با رشد بانکهای دیجیتال، استفاده گسترده از AI و فناوریهای نوین، تجربه مالی مردم سادهتر، سریعتر و هوشمندانهتر شده است. با وجود چالشهای امنیتی و نظارتی، فرصتها برای توسعه و گسترش خدمات مالی دیجیتال بیش از هر زمان دیگری است و آینده این صنعت روشن به نظر میرسد.
سجاد دهقانی