سال هاست که به ما توصیه می شود برای حفظ سلامت استخوان، مصرف کافئین و نوشیدنی هایی مثل چای و قهوه را محدود کنیم. اما تحقیقات جدید علمی، این باور قدیمی را زیر سوال می برد.

مصرف مقدار زیادی غذاهای سرشار از کلسیم و شرکت در ورزش های پرتحرک، توصیه های معمول برای سلامت استخوان هستند؛ همچنین پرهیز از نوشیدنی های کافئین دار مانند چای و قهوه. اما اگر شما یک عاشق چای هستید که می خواهید استخوان های قوی نیز داشته باشید، تحقیقات تا حدودی اطمینان خاطر می دهند.

تحقیقات چه می گویند؟

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در حالی که برخی تحقیقات نشان داده اند که مصرف کافئین ممکن است بهترین دوست بدن شما برای سلامت استخوان نباشد، شواهدی وجود دارند که نشان می دهند مزایای ترکیبات زیست فعال دیگر در چای، بر هرگونه ضرر ناشی از محتوای کافئین آن برتری دارد.

مطالعات مشاهده ای نشان داده اند که مصرف چای به کاهش کلسیم یا کاهش تراکم استخوان کمکی نمی کند.

محققان فکر می کنند که فواید ضد التهابی که مصرف کنندگان چای از این نوشیدنی دریافت می کنند، با اثرات مثبت آن در حمایت از سلامت استخوان مرتبط است.

برخی مطالعات نشان داده اند که برای زنان یائسه، ترکیبات گیاهی موجود در چای اصیل، مانند چای سبز، ممکن است فعالیت های شبه استروژنی داشته باشند که می تواند به بدن کمک کند تا پس از کاهش طبیعی استروژن حامی استخوان که در این مرحله از زندگی رخ می دهد، سلامت استخوان را حفظ کند.

به عنوان نمونه، مطالعه ای در سال 2022 که شامل 3530 زن یائسه بود، نشان داد شرکت کنندگانی که روزانه 1 تا 3 فنجان چای سبز مصرف می کردند، در مقایسه با افرادی که چای سبز مصرف نمی کردند یا کمتر از یک فنجان در روز می نوشیدند، به طور قابل توجهی نرخ پایین تری از استئوپنی (تضعیف استخوان ها) و پوکی استخوان (کاهش توده استخوانی) داشتند.

نگاهی متفاوت به چای و سلامت استخوان



بیشتر تحقیقات درباره مصرف چای که به اثرات مثبت بر سلامت استخوان مرتبط شده اند، عمدتا مبتنی بر داده های مشاهده ای بوده اند و اثبات رابطه علت و معلولی را دشوار می کردند.

محققان در چین برای تغییر دیدگاه در مورد مطالعه چای و سلامت استخوان، ارتباط بالقوه را بدون تکیه بر داده های مشاهده ای بررسی کردند.

در عوض، آنها آنالیزهای تصادفی سازی مندلی (Mendelian randomization analyses) را انجام دادند، به این معنی که از تغییرات ژنتیکی استفاده کردند تا به آنها در نتیجه گیری و کنترل متغیرهایی که می توانستند بر نتایج تاثیر بگذارند، کمک کند.

در نهایت، محققان به دنبال این بودند که ببینند تراکم مواد معدنی کل استخوان های بدن چگونه بر اساس مصرف چای بهبود یافته یا نیافته است.

تراکم مواد معدنی استخوان سالم حیاتی است زیرا نشانگر استحکام استخوان و سلامت کلی استخوان است. تراکم بالای استخوان می تواند خطر شکستگی ها را کاهش دهد، به ویژه در سالمندانی که حتی سقوط های جزئی می تواند منجر به آسیب های جدی شود.

شواهد بیشتر مبنی بر مفید بودن چای برای استخوان های شما



نتایج نشان دادند افرادی که تمایل ژنتیکی به نوشیدن چای بیشتر داشتند، احتمال بیشتری برای افزایش تراکم مواد معدنی استخوان دارند. بله، تغییراتی در توالی دی ان ای مرتبط با علاقه به چای وجود دارد. این امر در میان شرکت کنندگانی که بین 45 تا 60 سال سن داشتند، بیشتر مشهود بود.

محققان اظهار داشتند که مطالعه آنها تصور غلط مبنی بر اینکه نوشیدن چای منجر به پوکی استخوان می شود را رد کرده و در عوض پیشنهاد می کند که چای می تواند تراکم استخوان را بهبود بخشد.

اما در حال حاضر، آنها تنها می توانند استنباط کنند که این امر ممکن است در میان افرادی صادق باشد که از ابتدا تمایل به نوشیدن چای دارند. در تجزیه و تحلیل های زیرگروهی، محققان رابطه علی بین تراکم استخوان و چای های خاص، از جمله چای سبز و چای گیاهی، پیدا نکردند.

آلیسا اسمولن، متخصص تغذیه مستقر در نیوجرسی، گفت که از این نتایج شگفت زده نشده است.

به گفته وی، از نظر عموم مردم، نوشیدن چای یک رفتار سالم محسوب می شود و معمولا هیچ تهدیدی برای سلامتی فرد ایجاد نمی کند. این نتایج تنها فواید سلامتی نوشیدن چای، به ویژه برای جمعیت مسن تر، را تایید می کند.