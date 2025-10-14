بشاره بحبح، رئیس کمیته عربهای آمریکایی در مصاحبه با الجزیره مباشر گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا توافق غزه را تصویب کرد و به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اجازه نخواهد داد که مانع اجرای آن شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، میانجی آمریکایی در امور غزه اظهار کرد که کمیتهای متشکل از ۱۲ شخصیت تکنوکرات فلسطینی اداره نوار غزه را بر عهده خواهد گرفت.
بحبح گفت: من معتقدم که جنبش حماس به توافق احترام خواهد گذاشت و آتش بس را نقض نخواهد کرد.
وی اظهار کرد که حضور رئیس جمهور آمریکا در مراسم امضای سند توافق، ضمانتی برای پایان کامل جنگ است.
پیشتر رئیسجمهور آمریکا پس از امضای توافق صلح غزه که توسط برخی کشورهای دیگر نیز امضا شد، طی یک سخنرانی گفت: «بازسازی غزه احتمالا سادهترین مرحله باشد. ما سختترین بخش را انجام دادهایم و بقیهاش به هم میپیوندد. همه ما بهتر از هر کسی در دنیا میدانیم که چگونه بازسازی و ساختوساز کنیم.»
طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ ضمن آنکه سند امضاشده صلح غزه را «تاریخی» خواند، گفت: «ما با هم به چیزی که همه میگفتند غیرممکن است، دست یافتیم؛ صلح در خاورمیانه. جنگ غزه تمام شده و کمکها شروع به سرازیر شدن کردهاند.»
رئیسجمهور آمریکا افزود: «از کشورهای عربی و اسلامی که ما را قادر به دستیابی به این موفقیت کردند، تشکر میکنم. این روزی است که مردم در سراسر منطقه و جهان برای آن تلاش، کوشش، امید و دعا کردهاند.»
او خاطر نشان کرد: «روزی نو و زیبا در حال طلوع است و اکنون بازسازی آغاز میشود. کمکهای بشردوستانه اکنون در حال سرازیر شدن است، از جمله صدها کامیون حامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات که بخش عمدهای از آن توسط افراد حاضر در این اتاق پرداخت شده است. همچنین، غیرنظامیان در حال بازگشت به خانههای خود هستند، اسرا با خانوادههایشان دوباره به هم میپیوندند.»
ترامپ مجددا به تلاشهای قطر اشاره کرد و گفت: «من بهویژه از امیر کشور قطر، مردی استثنایی و بسیار مورد احترام، تشکر میکنم.»