En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار صریح آمریکایی‌ها به نخست‌وزیر اسرائیل!

میانجی آمریکایی اظهار کرد که دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو اجازه ممانعت در اجرای توافق غزه را نخواهد داد.
کد خبر: ۱۳۳۴۲۳۸
| |
3 بازدید
هشدار صریح آمریکایی‌ها به نخست‌وزیر اسرائیل!

بشاره بحبح، رئیس کمیته عرب‌های آمریکایی در مصاحبه با الجزیره مباشر گفت: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا توافق غزه را تصویب کرد و به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل اجازه نخواهد داد که مانع اجرای آن شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، میانجی آمریکایی در امور غزه اظهار کرد که کمیته‌ای متشکل از ۱۲ شخصیت تکنوکرات فلسطینی اداره نوار غزه را بر عهده خواهد گرفت.

بحبح گفت: من معتقدم که جنبش حماس به توافق احترام خواهد گذاشت و آتش بس را نقض نخواهد کرد.

وی اظهار کرد که حضور رئیس جمهور آمریکا در مراسم امضای سند توافق، ضمانتی برای پایان کامل جنگ است.

پیشتر رئیس‌جمهور آمریکا پس از امضای توافق صلح غزه که توسط برخی کشورهای دیگر نیز امضا شد، طی یک سخنرانی گفت: «بازسازی غزه احتمالا ساده‌ترین مرحله باشد. ما سخت‌ترین بخش را انجام داده‌ایم و بقیه‌اش به هم می‌پیوندد. همه ما بهتر از هر کسی در دنیا می‌دانیم که چگونه بازسازی و ساخت‌وساز کنیم.»

طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ ضمن آنکه سند امضاشده صلح غزه را «تاریخی» خواند، گفت: «ما با هم به چیزی که همه می‌گفتند غیرممکن است، دست یافتیم؛ صلح در خاورمیانه. جنگ غزه تمام شده و کمک‌ها شروع به سرازیر شدن کرده‌اند.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «از کشورهای عربی و اسلامی که ما را قادر به دستیابی به این موفقیت کردند، تشکر می‌کنم. این روزی است که مردم در سراسر منطقه و جهان برای آن تلاش، کوشش، امید و دعا کرده‌اند.»

او خاطر نشان کرد: «روزی نو و زیبا در حال طلوع است و اکنون بازسازی آغاز می‌شود. کمک‌های بشردوستانه اکنون در حال سرازیر شدن است، از جمله صدها کامیون حامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و سایر ملزومات که بخش عمده‌ای از آن توسط افراد حاضر در این اتاق پرداخت شده است. همچنین، غیرنظامیان در حال بازگشت به خانه‌های خود هستند، اسرا با خانواده‌هایشان دوباره به هم می‌پیوندند.»

ترامپ مجددا به تلاش‌های قطر اشاره کرد و گفت: «من به‌ویژه از امیر کشور قطر، مردی استثنایی و بسیار مورد احترام، تشکر می‌کنم.»
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بشاره بحبح غزه ترامپ نتانیاهو خبر فوری توافق فلسطین
عکس: اطلاع رسانی عجیب کارگزار سفارت آلمان به مراجعین ایرانی!
بازخوانی تاریخ/به بهانه درگذشت دکتر محمود روحانی؛ تقاطع شریعتی و مطهری!
مانور روی موشک تاد بخشی از فریب اطلاعاتی صهیونیست ها است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تداوم تهدید حماس برای خلع سلاح از سوی نتانیاهو
تهدید شدیداللحن ترامپ علیه حماس
ترامپ به اسرائیل می‌رود
قدردانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی از حمایت ترامپ
جلسه فوری نتانیاهو با بن‌گویر و اسموتریچ
اینفوتابناک | شکست اسرائیل در برابر مقاومت غزه
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
انتشار جزئیاتی از طرح جدید ترامپ برای غزه
خبر روزنامه عبری از محور گفتگوی ترامپ و نتانیاهو
نتانیاهو: ترامپ مصمم به اجرای طرح خود در غزه است
ترامپ: بی‌بی در غزه زیاده‌روی کرد!
جشن و پایکوبی ملت‌های منطقه در پی پیروزی مقاومت
ترامپ: با نتانیاهو درباره وضعیت غزه و ایران گفت‌وگو می‌کنم
نتانیاهو نمی‌تواند با ترامپ درباره مذاکرات مخالفت کند
افشای طرح جدید نتانیاهو و ترامپ برای پساجنگ
عقب‌نشینی ترامپ از طرح خود درباره غزه
نتانیاهو درخواست آمریکا برای آتش‌بس را پذیرفت
واکنش نماینده مسلمان کنگره به توافق ترامپ و تنانیاهو
نتانیاهو: آتش بس به معنای تسلیم است
عضو ارشد حماس: توافق در خطر است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
عراقچی: به تصمیم گروه‌های مقاومت احترام می‌گذاریم / خارج از مسئله هسته‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نداشته‌ایم/ ۲۰ میس کال وزیر خارجه ترکیه دروغ است!
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
روایت عراقچی از گفت وگوی پوتین و نتانیاهو درباره جنگ با ایران: ممکن است فریب باشد
لحظه بمباران پاکستان توسط جنگنده‌های افغانستان!
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!
هادی چوپان راهی فینال مستر المپیا ۲۰۲۵ شد
طالبان: عملیات علیه پاکستان به پایان رسید/ حملات سنگین جنگنده‌های اف ۱۶ پاکستانی/ ادعای نفوذ طالبان به عمق ۱۰ کیلومتری پاکستان
خلبان ارتش: توصیه کردیم اف 35 یا سوخو 35 بخرید!
مستر المپیا ۲۰۲۵: نبرد سه مدعی اصلی قهرمانی
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۸۹ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۸۹ نظر)
قانون‌گذاری برای اتباع در اتاق ۲۳ نفره!/ مجوز مالکیتِ مهاجران در ایران  (۸۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۸۶ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۴ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۰ نظر)
دلایل سخنان مثبت ترامپ درباره ایران؛ «با ایران همکاری خواهیم کرد»  (۶۳ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۳ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۰ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005b5y
tabnak.ir/005b5y